Чемпионы в ползунках вышли на старт во Владивостоке

В честь Международного дня защиты детей жители и гости краевой столицы смогли принять участие в веселых соревнованиях, организованных «Комсомолкой» совместно с ТВК «Калина-Молл». Конкурс «Маленький чемпион» или «Бег в ползунках», ставший доброй семейной традицией, собрал самых юных атлетов от 6 месяцев до трех лет. Состязания прошли в трех возрастных группах.

Счастью нет предела, но и без слез не обошлосьФото: Вадим ПОПОВ

Под крылом аиста, даже птицы не остались равнодушными к детскому празднику, поглядывая свысокаФото: Вадим ПОПОВ

Участниками самых добрых соревнований в Приморье, которые на протяжении ряда лет организует издательский дом «Комсомольская правда», стали малыши и их родители. Естественно, что маленькие чемпионы не обошлись без большой группы поддержки, поэтому гостей на площадке оказалось действительно много. Мамы, папы, бабушки, братья и сестры – всем нашлось место на празднике детства. Малыши смогли провести день с пользой для здоровья и преуспеть в развитии спортивных и коммуникационных навыков, а родители – не только развеялись, но и лучше узнали собственных чад. Несмотря на конкуренцию, добрая, дружественная обстановка воцарилась в зале с первых минут. Будущих чемпионов с приветственным словом встретили организаторы мероприятия.

Искренние эмоции родителейФото: Вадим ПОПОВ

Малыши в восторге от аниматораФото: Вадим ПОПОВ

Куда же без группы поддержкиФото: Вадим ПОПОВ

Считанные минуты до старта

Пока судейская коллегия вела последние приготовления, сверяя списки участников и осматривая готовность трассы, гости мероприятия смогли найти себе занятия по душе, в зависимости от возраста и предпочтений. В развлекательной зоне проходили конкурсы от партнеров, ребята проявили свои навыки в рисовании и настольных играх. Попытать свою удачу малыши смогли сразу в двух беспроигрышных лотереях, организованных фармацевтической компанией «Буарон» и страховой компанией «Колымская». Так что все участники праздника зарядились положительными эмоциями и выиграли поощрительные призы. Для достижения поставленных целей без жажды, маленькие чемпионы при регистрации получили «Монастырскую детскую» от Slavda Group.

Дружная команда «КП» регистрирует участниковФото: Вадим ПОПОВ

Скучать ребятам не пришлосьФото: Вадим ПОПОВ

Попытать удачу в беспроигрышной лотерее смогли все желающиеФото: Вадим ПОПОВ

Внимание, забег!

Основные спортивные события развернулись на «микростадионе», мягкие беговые дорожки которого полностью подготовили и обезопасили для детей. Состязания для ребят проводились в трех возрастных группах. Первых конкурсантов к старту доставили родители, ведь в номинацию «Ползуны» вошли самые маленькие спортсмены от 6 месяцев до 1 года. Задачей для юных атлетов стало самостоятельное преодоление дистанции в 6 метров. Для мотивации детишек, родители запаслись любимыми игрушками, погремушками и даже сосками, за которыми ползли будущие чемпионы. Забег на четвереньках стал одним из самых милых и одновременно волнительных испытаний. Результаты спортсменов фиксировало компетентное жюри. По итогам конкурса организаторы выбрали трех наиболее быстрых марафонцев.

Яркий шарик помог в достижении заветной целиФото: Вадим ПОПОВ

«Любопышки» на старт!

Для следующей группы соревнующихся под названием «Бегуны» задание оказалось уже сложнее. Малыши в возрасте от 13 месяцев до 2 лет должны были самостоятельно пробежать целых 10 метров. Участники, лишь недавно освоившие первые шаги, под аплодисменты и улыбки зрителей старательно двигались к финишу. Правда не обошлось без сходов с трассы для прогулки по залу, смены траектории или попросту отказов бежать. Как и во взрослых соревнованиях, лидирующие позиции достались тройке спортсменов.

На старт, внимание, марш!Фото: Вадим ПОПОВ

Где же финиш?Фото: Вадим ПОПОВ

Самостоятельные

Замыкающими стали «Несуны». Малыши от 2 до 3 лет уже более осознанно вышли на старт. Детям вручили яркие мячи, которые они быстро пронесли до корзинок на другой стороне беговых полос. Практически все участники старательно справились с заданием. По всей вероятности, родители приложили много усилий и провели ни одну тренировку с чадами перед конкурсом.

Восторгу нет пределаФото: Вадим ПОПОВ

В Международный день защиты детей не остались в стороне и ребята постарше. Для гостей от 3 до 7 лет организаторы приготовили яркий конкурс – «Разноцветный мир». С помощью красок и собственных ладошек виновники торжества создали маленькие художественные шедевры. Всех художников наградили подарками, среди которых раскраски, конструкторы, сладости, игрушки и купон на посещение развлекательного центра «ПандаПарк».

Родителям

На протяжении всего мероприятия в зале работал опытный аниматор, одобренный приложением «Мамы Владивостока». Пока детишки развлекались, родители смогли не только отдохнуть в неформальной обстановке, но и задать все интересующие вопросы по уходу за малышами представителям компании HUGGIES, которая стала генеральным партнером праздника. К слову продукция компании вызвала интерес и у маленьких посетителей, дети то и дело подбегали к информационным стендам, чтобы потрогать яркие упаковки.

Счастливая семья в компании аниматораФото: Вадим ПОПОВ

Родители смогли задать вопросы специалистамФото: Вадим ПОПОВ

Продукция официального партнера полюбилась многимФото: Вадим ПОПОВ

Итоги

По завершению, пожалуй, самых позитивных соревнований, всех участников наградили призами, сертификатами и памятными дипломами от медиахолдинга «Комсомольская правда» и официальных партнеров. Победители в самой младшей возрастной группе получили месячный запас подгузников, наборы влажных салфеток и очень нужные летом трусики для плавания от HUGGIES. На радость родителям и детям обладатели первых мест также смогут полакомиться вкусными и полезными подарками от «ФрутоНяня». А лидеры забегов из старшей группы разнообразят свой досуг благодаря игрушкам и наборам для творчества в рюкзачках от партнера акции воды с рождения – «Монастырская детская». Помимо презентов победители получили первые в жизни медали.

По итогам соревнований самыми быстрым среди мальчишек «Ползунов» оказался Александр Стариков.

Александр Стариков с мамой НатальейФото: Вадим ПОПОВ

– Мы заняли сегодня первое место в самой младшей группе. Сыну всего 10 месяцев. Пришлось специально вставать в 5 утра, чтобы успеть добрать вовремя из Камень-Рыболова. Зарегистрировались, решили поучаствовать. Очень хотели победить,– рассказала Наталья Старикова, мама маленького чемпиона Алешеньки.

Среди девочек самой шустрой спортсменкой в младшей возрастной группе стала Василиса Морус.

Тройка победителей во главе с ВасилисойФото: Вадим ПОПОВ

У девочек лучшей «бегуньей» стала проворная Елизавета Тишкова.Невероятную волю и стремление к победе проявил маленький спортсмен Владимир Глухих, ставший лучшим «Бегуном».

Елизавета Тишкова стремится к победе с улыбкойФото: Вадим ПОПОВ

Тройку самых быстрых бегунов возглавил Владимир ГлухихФото: Вадим ПОПОВ

Отточенными навыками забрасывания мяча в корзину поразил жюри и зрителей в группе «Несуны» Захар Захаров.

Самые меткие и быстрые ребятаФото: Вадим ПОПОВ

Самой меткой и быстрой среди девчонок от двух до трех лет признана Настенька Кайзер.

Не ушли без подарков и спортсмены, завоевавшие «серебро» и «бронзу». Благодаря полученным сертификатам, родители малышей вскоре смогут их порадовать походами в развлекательные центры или обновками из детских магазинов. Организаторы постарались, чтобы все участники праздника получили заряд хорошего настроения и отличные призы.

Очаровательная обладательница 2-го места в младшей категорииФото: Вадим ПОПОВ

Генеральный партнёр мероприятия - торговая марка HUGGIES. С любовью и заботой о Вашем малыше.

Официальный партнёр - фармацевтическая компания«Буарон». Быть здоровым легко.

Партнёры проекта: Страховая компания «Колымская», мобильное приложение «Мамы города», ювелирная сеть «585*золотой».

Партнеры проекта: ТВК «Калина-Молл», Группа компаний «Славда», ТМ «ФрутоНяня», Mamas Center, «Малышандия», «Дочки Сыночки», «Глория Джинс», Desalito, Candy.