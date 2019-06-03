2019-06-03T10:30:18+03:00
Происшествия

Неизвестный напал с топором на человека в фойе мэрии Южно-Сахалинска

Нападавший задержан, потерпевший госпитализирован
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Человек был нервирован тем, что ему не удалось поговорить с сотрудником администрацииЧеловек был нервирован тем, что ему не удалось поговорить с сотрудником администрацииФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Сегодня, 3 июня, в районе 16:00 по местному времени неизвестный вошел в здание администрации Южно-Сахалинска. По непроверенной информации, мужчина в возрасте 30-35 лет хотел поговорить с кем-то из сотрудников, но его не пропустили.

Человек был нервирован тем, что ему не удалось поговорить с сотрудником администрации, из-за чего достал топор и напал на человека в фойе мэрии. Посетитель это или сотрудник администрации – пока неизвестно. Пострадавший госпитализирован, о его состоянии также ничего не сообщается.

- Сотрудники административного здания мэрии Южно-Сахалинска, расположенного по адресу: улица Ленина, 173, работают в штатном режиме. На месте происшествия работают оперативно-следственные группы, - коротко прокомментировали в администрации островной столицы, добавив что больше никакой информации они предоставить не могут.

Правоохранители пока решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Также пока неясно кто будет заниматься его расследованием – полиция или Следственный комитет. Силовики пока от комментариев воздерживаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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