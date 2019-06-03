2019-06-03T10:51:22+03:00
Общество

"Правдоруб", программа "Общественного телевидения Приморья" - лучшая программа страны о финансах

Автор и ведущий проекта, Андрей Горюнов завоевал главный приз конкурса региональной финансовой журналистики "Рублевая зона".
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Автор и ведущий проекта, Андрей Горюнов завоевал главный приз конкурса региональной финансовой журналистики "Рублевая зона".

Мероприятие проводится пятый год подряд в различных городах. Генеральный партнёр конкурса - Союз Журналистов России. Программа о том, как считать свои деньги и не потратить лишнего, стартовала на нашем канале в апреле. Она стала теледебютом Андрея и сразу получила признание на федеральном уровне.

- Победа на "Рублевой зоне" дала мне основания думать, что я в журналистике и журналистика во мне, и программа - пока это не зря. Можно продолжить этим заниматься, брать новые темы, делать новые выпуски, работать для жителей Приморского края и рассказывать им о том, что считать свои деньги совсем не стыдно, а полезно и необходимо, - говорит Андрей Горюнов, ведущий и автор проекта "Правдоруб".

Справка "КП":

Конкурс работ региональных СМИ, освещающих деятельность финансовых рынков России, проводится дважды в год. К участию в конкурсе приглашаются журналисты региональных деловых, общественно-политических, специализированных финансовых СМИ, включая интернет-издания, ТВ, радиопрограммы и интернет-блоги, а также сами редакции СМИ, уделяющие внимание освещению соответствующей тематики. Кроме того, оцениваются публикации авторов работ, отобранные посредством мониторинга СМИ по тематике финансовых рынков за прошедший отчетный год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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