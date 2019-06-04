Дальнобойщик из Хакасии пробил бензобак на приморской трассе из-за ремонтных работ на мосту

В неприятной ситуации оказались сразу несколько водителей большегрузов, путь которых пролегал через временный мост в Новолитовске. Из-за удручающего состояния настила, досками пробило бензобаки двух фур, после чего по дороге растеклось горючее. Дальнобойщикам пришлось отъехать с места происшествия на обочину, чтобы не создавать препятствий для остальных участников дорожного движения. Жители Приморья, которые неоднократно жаловались на «убитую» дорогу Артем-Находка-Порт Восточный, констатируют, что им стыдно за свой край.

Пока ведется строительство нового моста через реку Литовка, объезд, рухнувшего еще в 2016 году объекта осуществляется через временную переправу. Состояние деревянного настила на так называемом армейском мосту давно вызывает множество нареканий среди местного населения. Движение на нем крайне осложнено из-за разломанных досок, которые попросту шатаются под автомобилями, периодически опасно поднимаясь. Именно это и стало причиной происшествия накануне. Первым пострадавшим оказался водитель фуры, зарегистрированной в Республике Хакасия. Поднявшаяся доска пробила один из топливных баков, поэтому все его содержимое вылилось на дорогу. Следом к коллеге по несчастью присоединился и местный автомобилист, добавив внушительную порцию горючего на уже пропитанную соляркой трассу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="854" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/712704" frameborder="0"></iframe> ЧП на мосту через реку Литовка.Видео: инстаграм-паблик dpskontrol_125rus

Стоит отметить, что в середине мая губернатор Приморья Олег Кожемяко проинспектировал строительство нового моста через реку Литовка. Пресс-служба краевой администрации констатировала, что работы находятся на завершающей стадии, началось бетонирование и асфальтирование покрытия. Глава региона тогда лично проехал вместе с директором краевого департамента транспорта и дорожного хозяйства Виктором Свяченовским и руководителем Примавтодора Алексеем Ширшовым по проблемным участкам дороги, поручив заменить настил из досок на временном объекте. Однако почему до настоящего момента это не было сделано, остается загадкой.

«КП» - Владивосток» уже отправила запрос для разъяснения ситуации с временным мостом в администрацию Приморского края. На момент публикации материала официального ответа не поступило. По словам очевидцев, после происшествия на месте ЧП уже началась замена настила.

Как все начиналось. Временный мост, возведенный вместо упавшего, служит уже больше 2 летФото: Милана СОКОЛ

Движение по новому мосту через реку Литовка планируется запустить в тестовом режиме до 15 июня. Строение будет иметь две полосы, шириной по 3,75 метра и полосы безопасности по 2 метра. Длина с подходами составит 760 метров, самого моста – 144 метра. Дорожное покрытие – асфальтобетон, – сообщает администрация Приморского края.

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