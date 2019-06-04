Крупный овощной комбинат в Суражевке признан банкротом

Овощной комбинат ФГУП «Дальневосточное» в Приморье признан банкротом из-за многомиллионного долга. Предприятие считалось одним из крупнейших в регионе по овощеводству защищенного грунта. Продукция комбината обеспечивала жителей Приморья овощами местного производства.

В 2013 банк открыл для комбината кредитную линию до 100 миллионов рублей под 14 процентов годовых. Расплатиться с долгом «Дальневосточное» должно было в марте этого года, но несколько лет назад предприятие начало испытывать финансовые трудности. Например, в 2017 году энергоснабжающая организация отказывалась подавать тепло на сельхозпредприятие из-за задолженности в 35 миллионов рублей.

В качестве залога в обмен на открытую кредитную линию банк взял имущество комбината. Комплекты теплиц, орошения, управления микроклиматом, удобрения, освещения и многое другое были оценены в 139,5 миллиона рублей.

Суд рассмотрел иск и удовлетворил требования банка. В отношении ФГУП «Дальневосточное» введена процедура наблюдения сроком на пять месяцев, а также назначен временный управляющий.

- Банкротство предприятия скажется на том, что в магазинах Приморья будет намного меньше овощей местного производства. Однако, по нашим оценкам, дефицита овощей в регионе не будет. Их в достаточном количестве завозят из других стран, - прокомментировал Руслан Ко, официальный представитель департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края.

Суммарные требования банка к сельхозпредприятию составляют более 101,7 миллиона рублей. В эту сумму включен основной долг в размере 77,5 миллиона, свыше 19,8 миллиона составили проценты, 475,3 тысячи рублей – комиссия, 3,8 миллиона – неустойка и 66 тысяч рублей – госпошлина.