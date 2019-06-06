2019-06-06T06:16:20+03:00
Происшествия

Массовое ДТП на объездной дороге во Владивостоке: из-за тумана столкнулись десятки машин

Трассу Седанка-Патрокл временно перекрыли [фото, видео]
Александра ШОПЕНКО
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Дальневосточную столицу накрыл густой туман, из-за которого резко снизилась видимость на дорогахДальневосточную столицу накрыл густой туман, из-за которого резко снизилась видимость на дорогахФото: Социальные сети
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Дальневосточную столицу накрыл густой туман, из-за которого резко снизилась видимость на дорогах. Это стало причиной массового ДТП на трассе Седанка-Патрокл – по информации очевидцев столкнулись более 30 машин.

Вероятнее всего причинами ДТП стали нарушения скоростного режима и несоблюдение дистанции Фото: Социальные сети

Вероятнее всего причинами ДТП стали нарушения скоростного режима и несоблюдение дистанцииФото: Социальные сети

- Движение на трассе перекрыто в связи с большим количеством ДТП. Их количество уточняется. Сотрудники ГИБДД выехали на место. Как скоро откроют трассу – сказать пока невозможно, - коротко прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Владивостоку.

Из-за тумана во Владивостоке столкнулись десятки машин.

По информации ведомства, пострадавших нет Фото: Социальные сети

По информации ведомства, пострадавших нетФото: Социальные сети

По информации ведомства, пострадавших нет. У машин механические повреждения. Вероятнее всего причинами ДТП стали нарушения скоростного режима и несоблюдение дистанции.

По информации очевидцев столкнулись более 30 машин Фото: Социальные сети

По информации очевидцев столкнулись более 30 машинФото: Социальные сети

Тем временем видеозаписи и фотографии вакханалии, которая творится на объездной трассе, появляются в сети. Люди сообщают об огромной пробке и советуют не соваться туда. Кто-то, по сообщениям очевидцев, даже разобрал леера, чтобы повернуть на другую полосу.

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Люди разобрали леера
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ИСТОЧНИК KP.RU

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