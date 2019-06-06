Выпускники детдомов Приморья готовятся к новоселью

С начала текущего года квартирами обеспечены 110 детей-сирот. На прошлой неделе губернатор Олег Кожемяко передал ключи от жилья еще восьми молодым жителям края, которые сейчас уже наводят уют на своих квадратных метрах. Ребята будут создавать домашний очаг в новостройке поселка Тавричанка Надеждинского района. Квартиры для выпускников детских домов администрация района приобретала самостоятельно - такие полномочия муниципалитетам передали в начале года.

- Рад поздравить вас с важным и долгожданным событием в жизни - новосельем. И мы продолжаем эту работу - в текущем году должны обеспечить жильем не менее 600 детей-сирот. Будем строить новые дома, приобретать квартиры на вторничном рынке и выдавать сертификаты, чтобы люди сами могли подобрать себе удобную для них квартиру, - отметил глава региона.

Накануне обладателями своего жилья стали еще 12 семей Арсеньева. В Находке в текущем году договоры на приобретенные в декабре квартиры уже заключили 13 детей-сирот. Еще девять квартир муниципалитет приобретает в рамках переданных с этого года полномочий. А восемь - дети-сироты смогут получить по дополнительной системе поддержки. Всего муниципалитет планирует уменьшить очередь не менее чем на 35 человек в этом году. В мае счастливым обладателем 42 квадратных метров в Артеме стал Александр Кокарев, который ждал очереди более 10 лет.

В ближайшее время еще несколько муниципалитетов передадут ключи от квартир сиротам - это Дальнереченск, Лесозаводск, а также Шкотовский, Михайловский и Октябрьский районы.

В 2019 году на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в бюджете Приморья заложено более 1,2 миллиарда рублей, почти миллиард из них передан муниципалитетам вместе с полномочиями по подбору жилых помещений. В настоящее время заключено уже 65 госконтрактов. Параллельно продолжается работа по достройке двух жилых домов для сирот в Лесозаводске с общим количеством квартир - 90.

В Приморье успешно действует еще один механизм для сокращения жилищной очереди выпускников детдомов и интернатов. Это жилищные сертификаты, которые вручают детям-сиротам старше 25 лет и имеющим соответствующие судебные решения. После проведения процедуры заключения мирового соглашения им будут выданы документы, с которыми они смогут самостоятельно выбрать и приобрести долгожданное жилье. Таких сирот порядка сотни в текущем году.