Типичный июнь в Приморье: на выходных в глубине региона жара, на побережье – туман

Капризная погода разделила Приморье на два лагеря. В прибрежных районах в ближайшие выходные будет хозяйствовать моросящий туман, а жители континентальной части насладятся температурным летом. При этом, по прогнозам специалистов, в глубине края могут пройти дожди, но и они будут теплыми.

В прибрежных районах Приморья погоду диктует холодный воздух, поступающий с Охотского моря. В пятницу, 7 июня, есть вероятность, что плотную слоистую облачность «прорежет» солнце, а воздух прогреется до +16…+18 градусов, но не на долго. Так, в ближайшие выходные Владивосток с самого утра окажется во власти туманов, временами моросящих. Воздух в дальневосточной столице прогреется до +14…+16 градусов в субботу, а в воскресенье – до +14…+12 градусов. В среднем на выходных в прибрежных районах температуры будут в пределах +9…+16 градусов.

- Для Приморья это традиционный июнь, жителям Владивостока остается только ждать июля. В начале следующей недели погода продолжит сохранять тенденцию, и в прибрежных районах весьма вероятен моросящий туман, - прокомментировал Виктор Чулков, пресс-секретарь Примгидромета.

В континентальной части региона дела обстоят более радужно. В ближайшие выходные температура воздуха в Находке будет в пределах +17…+19, а в Уссурийске столбик термометра и вовсе поднимется выше отметки в +20 градусов. При этом синоптики не исключают, что в отдельных районах пройдут теплые короткие дожди.

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