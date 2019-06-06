2019-06-06T15:58:10+03:00
Экономика

«БКС Брокер»: пополняйте брокерский счет без комиссии

В конце мая «БКС Брокер» объявил о приятном сюрпризе для новых клиентов компании: при открытии брокерского счета, его пополнение - без комиссии с карты любого банка.
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Чтобы оформить свое участие в акции, на сайте «БКС Брокер» нужно открыть брокерский счет – с фотографией паспорта и подтверждением регистрации по смс. Далее можно пополнить счет с карты любого банка. За эту операцию комиссия взиматься не будет. Сразу после этого инвестор может приступать к торговле ценными бумагами и валютным операциям по биржевому курсу.

– «БКС Брокер» предлагает сразу несколько бонусов, которые позволят проводить финансовые операции с выгодой. Мы всегда стремимся предоставить удобные инструменты и надежные условия для наших инвесторов, – рассказала директор по маркетингу «БКС Брокер» Елена Преподобная.

Кроме того, в «БКС Брокер» отметили, что в настоящий момент для клиентов компаний действуют сразу три акции – вдобавок к бонусу в виде пополнения счета без комиссии пользователи могут получить кэшбэк до 4 000 рублей и участвовать в розыгрыше денежного приза в 100 000 рублей.

К слову, ФГ БКС, в состав которой входит компания ООО «Компания БКС», уже несколько лет подряд остается лидером по оборотам на фондовом рынке в режиме основных торгов Т+.

ИСТОЧНИК KP.RU

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