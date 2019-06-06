Испания выдала России бандита из 90-х

После многих лет скитаний из Испании в Россию под конвоем Интерпола доставили жителя Приморского края, натворившего делов в 90-е. 52-летнего уссурийца подозревают в бандитизме и заказных убийствах.

Он был участником организованной устойчивой вооруженной группы с 1994 по 1998 год и вместе с сообщниками совершил в Уссурийске ряд тяжких преступлений. Банда незаконно приобретала огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, которые не раз пускали в ход.

В 1994 году члены группы расстреляли жителя Уссурийска. На счету группировки также заказное убийство местного бизнесмена в 1998 году - трое мужчин расстреляли его автомобиль из автомата и пистолета ТТ в районе Солдатского озера, от полученных ранений предприниматель скончался.

Руководителя банды и активных ее участников сотрудники полиции и ФСБ задержали в 2013 году, все они уже предстали перед судом. Но один из бандитов 1967 года рождения смог скрыться. Его объявили в международный розыск.

Вскоре оказалось, что фигурант дела под вымышленным именем с киргизским паспортом живет в Испании, в городе Аликанте. Спецслужбы двух стран провели совместную операцию, и 5 июня 2019 года уссурийца доставили в Москву, его тоже ждет суд.