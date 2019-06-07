Эксперт рассказал, как часто и зачем нужно проверять работу огнетушителя

Пожар- это стихия, которая не выбирает своих жертв. Что бы избежать возможности стать жертвой огня, необходимо задуматься о своей безопасности уже сегодня.

Директор по развитию компании "Везувий", специализирующийся на комплексных системах безопасности рассказал во время работы открытой студии радио "комсомольская правда" - Приморье", как часто нужно проверять работоспособность огнетушителя и зачем это нужно.

- Надо проверять раз в год, если этого не делать, то смысла в наличии огнетушителя нет, а каждая такая проверка потребует от вас времени и денег (ежегодное освидетельствование; перезаправка каждые 3-5 лет; огромная процентура брака), - говорит эксперт.

Но, время не стоит на месте и на смену морально устаревшим и малоэффективным порошковым огнетушителям приходят инновационные средства пожаротушения.

Люди привыкли при слове «огнетушитель» представлять громоздкий красный баллон, заполненный ядовитым порошком, который валяется где-то в углу, ржавеет и очень редко когда помогает справиться с пожаром без должного ежегодного обслуживания.

- Компания «Везувий» является официальным дилером продукции BONTEL на Дальнем Востоке. Что такое BONTEL? Это запатентованный уникальный жидкостный огнетушащий состав, который не оставляет шансов огню, - прокомментировал Максим Вячеславович.

На сегодняшний момент компания представляет новую линейку цветных огнетушителей марки «BONTEL», а так же ручную роспись по индивидуальному заказу. Такое решение гармонично впишется в ваш декор дома или офиса. Отходя от стандартов внешнего вида, продукция BONTEL дает фору привычным нам, но уже малоэффективным устаревшим огнетушителям, превосходят их эффективность в 4 раза, а срок службы увеличивается вдвое. При этом срок эксплуатации устройств без перезарядки и освидетельствования целых 10 лет.