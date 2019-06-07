От Владивостока до Калининграда - открытие серии бизнес-конференций CRM и ПРОДАЖИ
18 июня во Владивостоке состоится грандиозное открытие серии бизнес-конференций CRM и ПРОДАЖИ, которые на этот раз растянулись от самой восточной до самой западной точки нашей страны. Это перфоманс со звуковым и световым шоу, где эксперты в разных областях бизнеса делятся секретами успешного построения прибыльного дела. Более 1000 участников соберутся под одной крышей, чтобы восполнить недостающие знания и вдохновиться на развитие своих локальных проектов в сфере предпринимательства.
Компания amoCRM — это разработчик софта для отделов продаж с десятками тысяч партнеров и клиентов по всему миру. amoCRM регулярно устраивает бизнес-конференция высокого уровня в формате американских конференций TED. Концепция мероприятия предполагает выступления только настоящих предпринимателей и основателей крупных компаний, которые рассказывают истории своих успехов и провалов, разбирают реальные бизнес-кейсы и делятся опытом с начинающими бизнесменами.
CRM и ПРОДАЖИ — это открытый и бесплатный способ узнать главные тренды и современные технологии в области продаж, актуальные для любого бизнеса. За 2018 год amoCRM провела 7 масштабных бизнес-конференций CRMDAY в 7 крупнейших городах России и СНГ. Уникальный формат мероприятия предоставляет бесплатный доступ к ценным знаниям, которые помогут построить качественную систему продаж и взрастить бизнес в любой точке России.
Во Владивостоке более 1000 участников конференции узнают:
— как превратить рекламу в продажи (Матвей Кардаш, директор по развитию amoCRM);
— как управлять отделом продаж (Андрей Парабеллум, основатель инфобизнеса в Рунете);
— как грамотно использовать соцсети в бизнесе (Александра Черкас, евангелист ВКонтакте);
— про секреты успешного бизнеса (Алексей Локонцев, владелец сети барбершопов TOPGUN).
Расписание CRM и ПРОДАЖИ
18 июня — Владивосток
3 июля — Красноярск
18 июля — Алма-Ата
31 июля — Тюмень
8 августа - Самара
21 августа - Уфа
29 августа - Пермь
11 сентября - Волгоград
25 сентября - Воронеж
9 октября - Калининград
Регистрация по ссылке:
ИСТОЧНИК KP.RU