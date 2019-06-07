Охранник приморской школы за спасение косули получил награду

Сергей Лебедев - охранник школы села Барабаш Приморского края, получил награду за спасение косули.

На праздничном собрании ФГБУ «Земля леопарда» по случаю Дня эколога Сергей за свой поступок получил благодарственное письмо «За проявленное неравнодушие в деле сохранения природы родного края» и памятные сувениры из рук директора учреждения Виктора Бардюка.

- Я очень благодарен сотрудникам «Земли леопарда» за проявленное внимание, - говорит Сергей Лебедев. – В моей жизни было немало встреч с травмированными животными, по мере возможности я всегда стараюсь им помогать. Теперь я знаю, куда сразу нужно обращаться в таких ситуациях. «Земля леопарда» делает важное доброе дело, и я был познакомиться с сотрудниками национального парка».

В конце мая Сергей Лебедев увидел, как пес гонит копытное вдоль забора из металлической проволоки. Испуганное животное пыталось пробиться сквозь сетку и поранило голову. Охранник отогнал собаку и занес косулю в здание школы. Отмыв животное от крови, Сергей позвонил по единому номеру вызова экстренных служб, после чего его связали с сотрудниками ФГБУ «Земля леопарда». Специалисты отдела науки поместили косулю в большую коробку и выпустили на территории национального парка вдали от населенных пунктов.

В случае обнаружения диких животных в населенных пунктах Хасанского района ФГБУ «Земля леопарда» призывает обращаться по телефону дежурного учреждения: 8(42331)54-121.