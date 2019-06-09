2019-06-09T12:41:10+03:00
Общество

Синоптики рассказали, когда во Владивостоке потеплеет

Если отъехать от побережья, можно попасть в лето
Сергей БАЛАНОВ
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Во Владивосток приходит летоВо Владивосток приходит летоФото: Сергей БАЛАНОВ
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Следующая неделя в Приморье будет теплее предыдущей. Осадков не обещают, а воздух прогреется до +25…+32 °C. Но это в континентальных районах.

В прибрежных районах погода тоже будет налаживаться. Синоптики обещают, что антициклон, располагавшийся над акваторией Охотского моря, начнёт сдавать свои позиции, и переместится в северо-западную часть Тихого океана.

Туманы не покинут Владивосток полностью, но будут слабее, значит иногда всё-таки солнышко будет радовать жителей дальневосточной столицы. Да и температура воздуха будет постепенно повышаться, сообщает портал «Примпогода».

ИСТОЧНИК KP.RU

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