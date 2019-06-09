Синоптики рассказали, когда во Владивостоке потеплеет

Следующая неделя в Приморье будет теплее предыдущей. Осадков не обещают, а воздух прогреется до +25…+32 °C. Но это в континентальных районах.

В прибрежных районах погода тоже будет налаживаться. Синоптики обещают, что антициклон, располагавшийся над акваторией Охотского моря, начнёт сдавать свои позиции, и переместится в северо-западную часть Тихого океана.

Туманы не покинут Владивосток полностью, но будут слабее, значит иногда всё-таки солнышко будет радовать жителей дальневосточной столицы. Да и температура воздуха будет постепенно повышаться, сообщает портал «Примпогода».