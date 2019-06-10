Звезда телепроекта «Дом-2»: Во Владивостоке ритм жизни уже не мой

Звезда телешоу «Дом-2» на канале ТНТ Алена Савкина (Рапунцель) вернулась во Владивосток с мамой и сыном Богданом, который появился на свет всего 3 месяца назад. Участница самого продолжительного реалити современного российского телевидения уже познакомила малыша с родными, прогулялась по набережной и провела в столице Приморья кастинг.

- Алена, каково это - возвращаться в родной город после столь длительного отсутствия?

- Я очень скучала по Владивостоку, по друзьям. Ждала, когда смогу увидеть и обнять бабушек и дедушку. В Москве мне комфортно жить, а в Приморье хорошо отдыхать от суеты.

- ‎Если с родными людьми и друзьями из Владивостока ты могла общаться по телефону или WhatsApp (благо, это сейчас вообще не проблема), то по каким здешним местам ты соскучилась? Успела туда наведаться?

- В первую очередь, скучала по дому, конечно. Ну и, как у любого человека, в городе у меня есть любимые места. Я уже прошлась по нашему местному Арбату и набережной, планирую погулять на набережной Цесаревича и посетить остров Русский.

- ‎Твоя сестра Оля пришла на «Дом-2» за несколько лет до тебя. Как ты тогда отнеслась к ее порыву стать участницей телепроекта? Наблюдала ли за нею через экран, давала ли советы?

- Отнеслась спокойно, но честно, очень-очень редко смотрела шоу, поэтому и советов не давала. В то время была занята своими отношениями.

- Ты больше года на «Доме-2». Жалеешь, что позволила себя втянуть в «телевизор»? Или ты больше приобрела, чем потеряла?

- Нисколечко не жалею. «Дом-2» - мой второй дом, а может быть, уже и основной. На телепроекте я приобрела и любовь, и определенный жизненный опыт. А главное - это мой любимый сыночек Богдан.

- ‎Что тебе дал «Дом-2» и в чем секрет твоей популярности у зрителей?

Алена отметила, что многие участники кастинга «Дом-2» приходили не для того, чтобы попасть в проект, а чтобы сфотографироваться или же просто ради интереса

- «Дом-2» - серьезная школа жизни, здесь нужно постоянно отстаивать свое место под солнцем. Проект держит сильных личностей, ты должен иметь собственное мнение и в то же время уметь находить контакт с людьми. А главное, оставаться самим собой, личностью. Какого-то секрета у меня нет, просто я очень легко иду со всеми на контакт, а о том, с кем не получается найти общий язык, делаю выводы и иду дальше. У меня есть свои цели, к которым я стремлюсь.

- ‎И тебя, и Олю на «Доме-2» поддерживала мама. И ей, как никому, наверное, пришлось тяжело - она видела, как страдаешь ты после громкого расставания с отцом твоего ребенка, видела ваши с сестрой размолвки, в которых ей приходилось выбирать, на чью сторону встать...

- Мамочка у нас - золото. Всегда поможет и поддержит, где бы мы ни были - все бросит и прилетит, приедет, прибежит… Я ей очень благодарна за это.

- ‎Ты сейчас сама мама. Это изменило тебя, появились какие-то принципы, внутренний стержень? Готова горы свернуть ради малыша?

- Конечно! И горы свернуть, и землю грызть, если потребуется. Богдан - моя жизнь. Хочу сделать все, чтоб он ни в чем не нуждался. С рождением ребенка очень меняется мировоззрение - морально взрослеешь.

- ‎Как растет Богдан? Что уже умеет в свои 3 месяца?

- Растет отлично, спит, гуляет, хорошо кушает и набирает вес. Агукает и смеется, уверено держит голову и сам переворачивается . Все как и у других малышей его возраста.

- ‎Как думаешь, в Москве проще растить ребенка? Что там есть, чего нет во Владивостоке?

- В Москве есть возможности и перспективы - заработка мне и развития сыну.

- ‎Насколько знаю, тебе сейчас приходится снимать квартиру в Москве. Ребенок тоже на тебе, а сколько стоит одежда, хорошие подгузники, смесь на козьем молоке и платные педиатры - мамочкам объяснять не надо. Финансово тяжело все это тянуть?

- Тяжело, но мы справляемся. У нас с мамой общий бюджет - так проще. Покупаем, что нужно, и тут же копим вместе.

- ‎Собираешься ли в перспективе вернуться на проект с Богданом и растить его под телекамерами?

- Да, я вернусь на проект. Я уже медийная личность, почему бы не продолжить развитие в этом направлении? «Дом-2» - это и мой дом, и моя работа.

«Дом-2» - серьезная школа жизни, здесь нужно постоянно отстаивать свое место под солнцем

- ‎Илья (Илья Яббаров, бывший возлюбленный Алены и отец ее ребенка - прим. КП) сейчас покинул «Дом-2», и, по некоторым данным, у него заморозки в отношениях с Маргаритой Ларченко. Ты не скрываешь, что он много времени проводит с сыном. Намеков на воссоединение ради ребенка не было? Такое вообще возможно или эта страница перевернута навсегда?

- Думаю, что воссоединение невозможно. Но знаете, никогда не говори никогда. Меня устраивает то, как сейчас мы общаемся.

- ‎Громкая история с отчеством малыша завершена? Он уже Ильич или все еще Дмитриевич?

- Он Ильич, я поменяла отчество, решила, что так будет лучше для моего сына.

- А новые отношения возможны или в твоей жизни теперь будет лишь одна любовь - Богдан?

- Конечно, возможны. Каждая девушка хочет быть любимой и нужной, и я не исключение. Мой сын - моя главная любовь, но мужчина мне тоже нужен.

- ‎Каким должен быть мужчина, какими качествами должен обладать, чтобы ты обратила на него внимание?

- Главное не слова, а действия. Он должен быть непьющим, верным и чтобы был нашей нерушимой стеной и опорой. Остальное наживное.

- ‎Выбирать будешь по прежнему, сердцем?

- Теперь, конечно же, разум преобладает - сердце выбирает, а разум подсказывает. Знаю, что сейчас будет тяжело с выбором второй половинки, ведь я теперь не одна, а с малышом, и он для меня самый важный человек. Настроена только на серьезные отношения, а это в наше время редкость, на проекте тем более.

- Оля и Дима боятся возвращаться во Владивосток, так как тут ни жилья нет, да и чем занять тут себя они не представляют и как жить после стольких лет в роли брендов телепроекта. Твое возвращение сюда - не в гости, а насовсем - реально? Если да, то когда и чем бы ты хотела в будущем заниматься?

- Возвращение реально, только смысла в этом я не вижу. Во Владивостоке ритм жизни уже не мой, все слишком размеренно. Да и в плане личностного и финансового роста все области заняты. Я планирую открыть магазин детских вещичек - очень люблю всякие милые маленькие костюмчики, а таких, какие хочу, трудно найти. Поэтому цель есть.

- ‎Ну и последний вопрос - про прошедший в воскресенье кастинг. Были ли те, кто смог бы стать новой звездой «Дома-2»?

- Я думала, будет больше веселых и находчивых ребят… Но многие приходили сфотографироваться или же просто ради интереса, показать себя и попробовать попасть на проект.