Во время уборки в бухте на Камчатке студенты нашли останки хищника, жившего в прошлом веке

Внеплановый и краткий урок зоологии прошел у волонтеров, которые решили очистить от мусора бухту Шлюпочную на Камчатке. В песке в окружении бутылок ребята нашли скелет и определили: судя по зубам, останки принадлежат морскому хищнику.

Под толщей песка скелет находился не менее 20-30 лет – ткани полностью разложились, оставив лишь голые кости, которые за такой большой промежуток времени стали мягкими. Штудирование справочников вместе с зоологами помогли сузить круг подозреваемых – форма, размер и рельеф черепа говорят о том, что останки, вероятнее всего, принадлежат акибе – так называют кольчатых нерп.

Зоологи видят два варианта развития событий, при которых нерпа оказалась на берегу. Фото: ООКК «Экология Камчатки»

- Точнее скелет идентифицируют в лаборатории экологии высших позвоночных Камчатского филиала Тихоокеанского института географии ДВО РАН. Кости мы высушим, дождемся специалистов по морским млекопитающим, которые сейчас находятся в экспедиции, и тогда нам смогут сказать: какой возраст был у животного, как оно погибло и как долго останки пролежали в бухте, - рассказала Татьяна Примак, координатор проекта «Экология Камчатки».

Зоологи видят два варианта развития событий, при которых нерпа оказалась на берегу. Либо животное погибло естественной смертью и его выбросило на песок, либо морское млекопитающее попало или запуталось в рыбацких сетях. Последний вариант подкрепляется тем, что в районе находки есть несколько заброшенных рыбацких построек.

Форма, размер и рельеф черепа говорят о том, что останки, вероятнее всего, принадлежат акибе. Фото: ООКК «Экология Камчатки»

- Останки не находили, по моему мнению, из-за того, что песок двигается с одной стороны очень быстро, с другой стороны непредсказуемо. Может быть, обильное и быстрое таяние снега в этом году сместило почву, произошел небольшой обвал и грунт вымылся, - поделилась Татьяна Примак.

К слову, подобные находки – редкость, особенно для людей не из числа охотоведов или инспекторов в национальных парках и заповедниках. Судьба скелета из Шлюпочной предрешена – он будет очищен и останется в качестве пособия для экологического просвещения жителей Камчатки.