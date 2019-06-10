2019-06-10T07:09:44+03:00
Дом. Семья

Во время уборки в бухте на Камчатке студенты нашли останки хищника, жившего в прошлом веке

Зоологи предположили, что кости пролежали в песке несколько десятилетий [фото]
Александра ШОПЕНКО
Поделиться:
Под толщей песка скелет находился не менее 20-30 лет. Фото: ООКК «Экология Камчатки»Под толщей песка скелет находился не менее 20-30 лет. Фото: ООКК «Экология Камчатки»
Изменить размер текста:

Внеплановый и краткий урок зоологии прошел у волонтеров, которые решили очистить от мусора бухту Шлюпочную на Камчатке. В песке в окружении бутылок ребята нашли скелет и определили: судя по зубам, останки принадлежат морскому хищнику.

Под толщей песка скелет находился не менее 20-30 лет – ткани полностью разложились, оставив лишь голые кости, которые за такой большой промежуток времени стали мягкими. Штудирование справочников вместе с зоологами помогли сузить круг подозреваемых – форма, размер и рельеф черепа говорят о том, что останки, вероятнее всего, принадлежат акибе – так называют кольчатых нерп.

Зоологи видят два варианта развития событий, при которых нерпа оказалась на берегу. Фото: ООКК «Экология Камчатки»

Зоологи видят два варианта развития событий, при которых нерпа оказалась на берегу. Фото: ООКК «Экология Камчатки»

- Точнее скелет идентифицируют в лаборатории экологии высших позвоночных Камчатского филиала Тихоокеанского института географии ДВО РАН. Кости мы высушим, дождемся специалистов по морским млекопитающим, которые сейчас находятся в экспедиции, и тогда нам смогут сказать: какой возраст был у животного, как оно погибло и как долго останки пролежали в бухте, - рассказала Татьяна Примак, координатор проекта «Экология Камчатки».

Зоологи видят два варианта развития событий, при которых нерпа оказалась на берегу. Либо животное погибло естественной смертью и его выбросило на песок, либо морское млекопитающее попало или запуталось в рыбацких сетях. Последний вариант подкрепляется тем, что в районе находки есть несколько заброшенных рыбацких построек.

Форма, размер и рельеф черепа говорят о том, что останки, вероятнее всего, принадлежат акибе. Фото: ООКК «Экология Камчатки»

Форма, размер и рельеф черепа говорят о том, что останки, вероятнее всего, принадлежат акибе. Фото: ООКК «Экология Камчатки»

- Останки не находили, по моему мнению, из-за того, что песок двигается с одной стороны очень быстро, с другой стороны непредсказуемо. Может быть, обильное и быстрое таяние снега в этом году сместило почву, произошел небольшой обвал и грунт вымылся, - поделилась Татьяна Примак.

К слову, подобные находки – редкость, особенно для людей не из числа охотоведов или инспекторов в национальных парках и заповедниках. Судьба скелета из Шлюпочной предрешена – он будет очищен и останется в качестве пособия для экологического просвещения жителей Камчатки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Дети из Приморья получат бесплатные путевки в оздоровительные лагеря
Во Владивостоке перекроют одну из улиц
Новый неприличный дорожный знак появился на выезде из Владивостока
Очередное ДТП с мотоциклистом в Приморье закончилось трагедией
В Приморье ищут мужчину
ВКАД могут начать строить уже в 2020 году
В Приморье построят государственное арендное жилье для молодых специалистов
Восемь междугородных автобусных рейсов из Владивостока отменены в понедельник, 10 июня
Владивостокцев ждут отключения воды уже на этой неделе
В Приморье дождливо, облачно и туманно
Пенсионерка в Приморье 11 лет терпела «скотские» ограничения
Во Владивостоке задержали грабителя по горячим следам
Импортное мясо будет проходить более тщательный контроль перед ввозом в Приморье
Погода во Владивостоке на 9 июня 2019 года: облачно и до +15°C
Житель Приморья попытался вывезти в Китай краснокнижную женьшень на миллион рублей
Во Владивостоке из-за стройки и вырубки деревьев на чиновников мэрии завели уголовное дело
Приморье вошло в ТОП-10 регионов по росту в Национальном рейтинге инвестклимата
Не гони, да не гоним будешь: самогонщика-рецидивиста осудили за незаконную продажу алкоголя в Приморье
Бережливая женская консультация открылась в роддоме Владивостока
Следователи проводят проверку после ошибочной ампутации ноги в Приморье
Погода во Владивостоке 8 июня 2019 года: днем до +16 градусов, ветер, местами туман