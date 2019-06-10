2019-06-10T11:45:18+03:00
Происшествия

Рыбаки выловили в бухте на Сахалине тело бывшего российского мэра

Пожилой мужчина отправился на рыбалку и утонул
Александра ШОПЕНКО
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Бывший глава Шахтерска Владимир Хапалов отправился на рыбалку на резиновой лодке. Фото: НедебриБывший глава Шахтерска Владимир Хапалов отправился на рыбалку на резиновой лодке. Фото: Недебри
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В бухте Тихая на Сахалине обнаружено тело экс-мэра местного города Шахтерска. Мужчину обнаружили рыбаки, которые проходили мимо.

Бывший глава Шахтерская Владимир Хапалов отправился на рыбалку на резиновой лодке. По предварительным данным, в Охотское море он вышел утром, 8 июня. Спустя несколько часов его бездыханное тело рядом с лодкой обнаружили местные рыбаки и сообщили и ЧП в единую дежурно-диспетчерскую службу.

- Причина смерти – попадание воды в легкие, а что подтолкнуло к этому – разбираются следователи. Пока о криминальном характере смерти речь не идет – на теле не было видимых повреждений. Может быть он упал за борт и в силу возраста и температуры воды не смог забраться обратно. Поэтому говорить о возбуждении уголовного дела преждевременно. По закону, на выяснение обстоятельств гибели у следователей есть три дня, если не укладываются – срок продляется до десяти дней, - сообщил источник «КП-Владивосток» в правоохранительных органах.

СПРАВКА «КП»

Владимир Владимир Хапалов занимал пост главы администрации Шахтерска с 2006 по 2010 годы. Суд отстранил его от должности в 2010 году из-за дела о нападении на 69-летнюю женщину, которая в те годы работала вахтером в мэрии.

Пенсионерка не сразу открыла дверь Хапалову, за что он обвинил ее в том, что она спит на рабочем месте. За это чиновник толкал женщину и требовал уволиться по собственному желанию. В 2011 году суд приговорил экс-мэра к четырем годам тюрьмы условно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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