Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев поднял тему смартфонов в СИЗО

Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев, приговоренный к 15 годам колонии, ответил в социальных сетях на одни из самых, по его словам, популярных вопросов - можно ли ему пользоваться смартфоном в заключении и лично ли он пишет свои посты.

- В настоящий момент я нахожусь в СИЗО №1 «Матросская Тишина». И здесь запрещены все виды связи с внешним миром, кроме fsin-pismo.ru (платные электронные письма). Поэтому ни смартфонов, ни телефонов, ни других тому подобных устройств у меня нет и быть не может. Переписываюсь я через ФСИН-Письмо, а свои записи, которые вы читаете здесь, передаю через адвокатов, - написал Пушкарев в фейсбуке.

Кстати, услуга эта относительно недорогая. Одна страница размером до 2500 знаков стоит 55 рублей, фотография - 30 рублей. Максимальный размер письма, количество писем и ответов в месяц не ограничено. Служба отправки сообщений на базе учреждений ФСИН России работает с 1 декабря 2008 года.

Игоря Пушкарева арестовали в июне 2016 года. Все три года в СИЗО он оставался на связи со своими подписчиками в соцсетях, публикуя как материалы дела и личные отзывы о нем, так и посты на отвлеченные темы, поздравления горожан с праздниками и многие другие.

В апреле этого года Тверской суд Москвы вынес приговор - 15 лет колонии для Игоря Пушкарева и 10 лет для второго участника дела Андрея Лушникова. Брату Пушкарева, пострадавшему несколько лет от взрыва новогодней петарды, дали условный срок. Каждого дополнительно оштрафовали на 500 миллионов рублей. Но и это не удовлетворило обвинение, поэтому в настоящий момент генеральная прокуратура РФ готовит иск к Пушкареву на сумму 3,2 миллиарда рублей.

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