Курировать здравоохранение Приморья будет новый вице-губернатор

В ближайшие дни в Приморье будет назначен новый вице-губернатор, ответственный за здравоохранение. Сейчас эту сферу курирует Ирина Медведева, однако в ближайшие дни ее сменит другой человек.

Фамилию нового зама губернатора в пресс-службе администрации Приморья пока не называют, но известно, что это будет совмещенная должность: директор департамента здравоохранения – он же вице-губернатор.

Это первый случай в истории Приморья такого совмещения должностей. Чтобы это стало возможным, в апреле приморские депутаты приняли специальный закон. Предполагается, что такое совмещение коснется крупных социально-значимых направлений, позволит экономить затраты на содержание чиновников и повысит уровень их ответственности.

Назвать фамилию нового вице-губернатора обещают в ближайшие два-три дня. Не исключено, что им станет нынешний директор департамента здравоохранения Виктор Фисенко – человек с опытом работы в Росздравнадзоре, приехавший в Приморье в январе этого года. По мнению экспертов, Фисенко – специалист весьма компетентный и было бы глупо сейчас отказываться от его услуг.

Еще один кандидат - Алексей Пак, руководивший Минздравом Сахалинской области при Олеге Кожемяко. На Сахалин Пак приехал из Амурской области, можно сказать, вслед за Кожемякко. Поэтому когда месяц назад Алексей добровольно оставил свой пост, многие эксперты прочили ему переезд вслед за шефом в Приморье. Правда, он сам эту информацию скорее опровергал, объясняя, что ему есть чем заняться.

Что касается Ирины Медведевой, курирующей сейчас здравоохранение Приморья, то ее судьба тоже пока не ясна. Возможно, что речь об увольнении не идет и за ней останется спорт и социалка.