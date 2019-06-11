Так и родить можно: рыцарь и динозавр сразились перед окнами роддома в Приморье

Перед окнами роддома в Уссурийске разыгралась настоящая драма. На аллею перед учреждением прямиком из мелового периода пришел тираннозавр с украденной коляской, где его поджидал рыцарь. Завязалась драка, из-за которой роженицы хохочут до сих пор.

Динозавр пытался нанести удары рыцарю хвостом и ногами, но безуспешно. Когда меч воина оказался в опасной близости от сердца ящера, защититься короткими передними лапами экзотический зверь не смог, и был повержен. В конце боя к поверженному тираннозавру подбежала женщина, у которой он украл коляску, и от души отвесила ему пинка.

Весь перфоманс был снят на видео, за кадром слышно, как пытаются сдержать смех пациентки роддома, но у них не выходит. Зрительниц понять можно – посмотрев запись крайне сложно не улыбнуться.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="262" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/714135" frameborder="0"></iframe> Рыцарь и динозавр сразились перед окнами роддома в Приморье.Социальные сети

- Так и родить от смеха можно раньше времени. Или от страха, что галлюцинации начались, - пишут пользователи в комментариях под видео.

Как оказалось, представление устроил музыкант приморской группы «Джем» Дмитрий Лунякин для своей жены Анны, которая подарила мужчине дочку. Кстати, в комментариях под видео многие завидуют девушке: «Повезло с таким веселым мужем», - пишут пользователи.