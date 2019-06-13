2019-06-13T04:48:18+03:00
Общество

Обложные и ливневые дожди накроют Владивосток

Лишь днем в воскресенье над столицей Приморья может выглянуть солнце
Сергей БАЛАНОВ
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Ливень во ВладивостокеЛивень во Владивостоке
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До конца недели во Владивостоке - туманы и дожди, а температура не поднимется выше +14 градусов. Такой неутешительный прогноз дает портал "Расписание погоды".

По данным этого портала, обложной дождь может пройти над дальневосточной столицей уже сегодня. Пик осадков прогнозируют в ночь на воскресенье. Тогда ливень может принести до 6 мм осадков за 6 часов.

Портал "Примпогода" также дает 100% вероятность осадков на ближайшие три дня. Неустойчивая погода ожидается над всей территорией Приморья. На большей части края - дожди, местами ливни с грозами.

Лишь днем в воскресенье небо над Владивостоком прояснится и незначительно потеплеет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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