Главная задача социальных работников Приморья - забота и милосердие

В минувшую субботу в России отметили День социального работника. Это профессиональный праздник для 6,5 тысячи специалистов такой непростой сферы в Приморье. Ветеранов службы, сотрудников краевого департамента труда и социального развития, учреждений социального обслуживания населения поздравила врио вице-губернатора Ирина Медведева:

Ирина Медведева.Фото: Елена КРАЙНЕВА

- На плечи работников этой сферы возложены большие задачи по осуществлению социальной политики государства. Они сопровождают людей на всех жизненных этапах - начиная с выплат пособий в связи с рождением ребенка. Если семья попала в трудную жизненную ситуацию, за помощью обращаются к социальным работникам. От них многое зависит в ходе реализации национальных проектов в области демографии. Борьба с бедностью, поддержка семей с детьми, активное долголетие пожилых приморцев, содействие занятости женщин, воспитывающих детей - от решения этих вопросов зависит достойный уровень благосостояния каждой семьи, а в конечном итоге - будущее Приморья.

Ирина Медведева вручила лучшим работникам социальной сферы почетные грамоты губернатора, грамоты и благодарности департамента труда и социального развития Приморского края. Благодарностями врио вице-губернатора отмечены коллективы девяти подведомственных учреждений.

Профессионализм и неравнодушие

Приморским соцработникам есть чем гордиться. В копилке профессионального опыта - организация семейных и мобильных бригад, которые оказывают помощь пенсионерам и инвалидам в сельской местности. Налажена система срочного социального обслуживания людей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию. На регулярной основе работают школы, в которых специалисты обучают навыкам ухода за тяжелобольными людьми. Все проекты, востребованные среди жителей Приморья, просто невозможно перечислить. Достаточно сказать, что в крае сейчас действуют 73 меры социальной поддержки, еще в прошлом году их было 59. Каждый третий житель края (около 700 тысяч человек) получает различные выплаты и пособия.

В последние годы динамично развиваются новые формы работы по всем сегментам социальной отрасли. Это продление активного долголетия, развитие надомных социальных услуг, социальное сопровождение семей с детьми, в том числе поддержка родителей, воспитывающих ребенка-инвалида, повышение качества обслуживания в стационарных учреждениях, предоставление различных мер социальной поддержки и многое другое. Соответственно, расширена госпрограмма края «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2013-2020 годы.

Профессионалы постоянно работают над новыми технологиями в своей сфере. Так, в канун праздника отделение «Семь-Я» социально-реабилитационного центра (СРЦН) «Парус надежды» в очередной раз стало выездной площадкой для обучения специалистов, занимающихся семьями. Здесь собрались участники мастер-школы «Комплексный подход в обеспечении благополучия ребенка».

Артемовский СРЦН презентовал социальный проект «Вместе открываем горизонты», смысл которого - профессиональное сопровождение ребенка с ограниченными возможностями, помощь взрослых волонтеров в социальной адаптации таких детей. Будущие волонтеры прошли обучение социальной практике «наставничество».

- Нам удалось создать 30 пар «ребенок-наставник». Такие пары появились в Артеме, Фокино, Партизанске, - рассказала директор Артемовского СРЦН Светлана Даниленко. - Общение с родителями подтвердило высокую потребность в помощи со стороны. Основная проблема, по мнению мам и пап - трудности во взаимоотношениях их детей с окружающими людьми.

Светлана Даниленко.Фото: Елена КРАЙНЕВА

По зову сердца

Социальный работник просто обязан быть в некоторой степени психологом. Определенные навыки в этом сотрудники получают в процессе обучения и в повседневной практической деятельности. Но если специалист лишен таких качеств, как сострадание, участие, готовность принять к сердцу проблемы своих подопечных, его работа не может быть успешной в принципе. Так что большой коллектив соцработников - это без преувеличения золотой фонд регионального ведомства. Отрадно, что шеститысячная команда «молодеет», ее ряды пополняют полные сил и жизненной энергии мужчины.

Один из них - Павел Лисин, который уже около шести лет опекает стариков и инвалидов в должности участкового социального работника во Владивостоке. Он считает своей обязанностью не только помощь в покупке продуктов и лекарств, в оплате коммунальных услуг, но и оказание моральной поддержки своим подопечным. И это у него отлично получается:

Павел Лисин.Фото: Елена КРАЙНЕВА

- У меня самого есть пожилая мама, старенький дедушка. Я за ними ухаживаю и прекрасно понимаю, насколько люди старшего поколения нуждаются в нашей поддержке. А мужская рука особенно нужна в квартирах людей преклонного возраста. И знаете, по итогам шести лет работы я уже не могу к ним относиться просто как к подопечным. Большинство из них стали близкими людьми, которые приглашают на свои дни рождения, делятся своими проблемами и тревогами, порой звонят по телефону, потому что просто соскучились. И мне их не хватает, когда я, к примеру, ухожу в отпуск.

Мария Кузьмина.Фото: Елена КРАЙНЕВА

По мнению врио директора Центра социального обслуживания населения Марии Кузьминой, важность профессии не только в оказании необходимых услуг, но и в том, что соцработник помогает одиноким людям почувствовать, что они не одни, что рядом есть люди, готовые подставить плечо и даже просто выслушать. Для такой работы нужно иметь призвание. Она требует чуткости, сострадания и искреннего желания помочь беспомощному человеку. Случайные люди здесь не задерживаются. И очень отрадно то обстоятельство, что государство значительно повысило внимание к этим специалистам. За время реализации «майского» указа президента средняя заработная плата социальных работников выросла с 10 тысяч рублей в 2012 году до 35,2 тысячи рублей в 2018-м. В первом полугодии 2019-го их средняя зарплата составила 37,9 тысячи рублей. Результат не заставил себя ждать:

- Я могу сказать, что картина изменилась за последние пять лет. Социальный работник помолодел, то есть если средний возраст пять лет назад социального работника составлял 54 года, то сейчас он составляет 48, - отметила Мария Кузьмина.

Только цифры

Для комфортного оформления мер социальной поддержки, консультирования по всем вопросам, касающимся льгот, субсидий, адресной помощи, в крае действуют 198 отделов приема граждан по социальным вопросам. 106 из них - выездные.

На территории края действуют 28 краевых государственных учреждений социального обслуживания.

В домах-интернатах для престарелых, в специализированных учреждениях проживают более 4 тысяч одиноких пенсионеров и инвалидов.

Около 900 подростков находятся под присмотром сотрудников социально-реабилитационных центров Приморья. В течение года реабилитацию проходят около 6,5 тысячи детей, в том числе более 2 тысяч детей с ограниченными возможностями.

С 2017 года семьям с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, оказывается необходимая межведомственная помощь. В 2019 году на социальном сопровождении состоят более 1,7 тысячи семей в социально опасном положении.

Около 900 социальных работников - сотрудники Приморского центра социального обслуживания населения - оказывают социальную помощь на дому. Их подопечные - порядка 8 тысяч одиноких пожилых людей и инвалидов.

Для оказания помощи тяжелобольным людям, нуждающимся в постороннем уходе, в Приморье активно развиваются специальные технологии социального обслуживания. «Патронажная служба», «Паллиативный патронаж», «Бинарный патронаж», «Особый уход», «Хоспис на дому» - только в этом году такие услуги получили более 930 человек.