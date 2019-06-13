Игра на чувствах: менеджер банка на Камчатке влюбилась в мошенника и отдала ему 1,2 миллиона рублей

Два жителя Вилючинска попались на крючок искусного обманщика и лишились денег. Первую жертву мошенник нашел по объявлению о поиске работы, со второй познакомился в социальной сети и закрутил роман. Для того, чтобы «разводить» людей на деньги, жулику нужен был лишь телефон.

Первый пострадавший – 40-летний безработный мужчина. В 2017 году его знакомый искал место трудоустройства и разместил соответствующее объявление, на которое спустя два года наткнулся мошенник и предложил посотрудничать. Выяснилось, что вилючинец уже нашел работу, поэтому от предложения отказался и переадресовал лгуна на своего знакомого, который сидел без дела.

Безработному мошенник представился Сергеем Григорьевичем – высокопоставленным чиновником городской администрации. Он объяснил, что в Вилючинск на два дня приезжает комиссия и им нужен водитель. Мужчина согласился и «работодатель» дал указание помыть и подготовить машину к приезду высоких гостей.

В следующий звонок Сергей Григорьевич попросил жертву перевести 16 тысяч рублей якобы на сувениры для комиссии – у «чиновника» не оказалось денег на карте, а в магазине оплата происходит только безналичным способом. Мужчина сделал перевод, и, как водится, мошенник пропал.

Второй пострадавшей стала 40-летняя менеджер банка. Женщина не только лишилась крупной суммы, но и осталась с разбитым сердцем. Дело в том, что мошенник вышел на нее в социальных сетях. Сначала была переписка, затем телефонные разговоры, потом завязались романтические отношения. Однажды мужчина сказал, что лежит в госпитале и ему нужны деньги на лечение. Влюбленная дама не могла отказать избраннику и перевела деньги. В дальнейшем материальная помощь стала регулярной.

Через некоторое время мошенник исчез из жизни менеджера банка, а когда появился вновь, рассказал, что его обвиняют в совершении преступления и он сидит в следственном изоляторе. Просил мужчина деньги на адвоката.

- Женщина вновь решила прийти на помощь любимому и сделала несколько переводов. Всего за четыре месяца общения она перевела более 1 миллиона 200 тысяч рублей. О том, что стала жертвой мошенника жительница Вилючинска поняла только когда злоумышленник заблокировал ее в социальных сетях, где они ранее общались, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю.

Выяснилось, что телефонные номера, с которых звонил лгун, зарегистрированы в Воронеже, Иркутске и Республике Саха (Якутия). Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество», максимальное наказание – от двух до восьми лет в зависимости от части.