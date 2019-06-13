Во Владивостоке дебошир заставил самолет развернуться на взлетной полосе

Сотрудники полиции сняли с рейса Владивосток – Новосибирск дебошира, который угрожал расправой пассажирам и членам экипажа. Самолет пришлось разворачивать по пути к взлетной полосе и заново стыковать к посадочному рукаву.

- Мужчина вел себя агрессивно, матерился и не выполнял требования экипажа воздушного судна. Командир экипажа принял решение о возвращении воздушного судна к посадочному рукаву и снятии дебошира с рейса, - сообщили сотрудники Линейного отдела полиции в аэропорту Владивостока.

32-летний житель Приморского края проходить медицинское освидетельствование отказался, поэтому полицейские составили протокол по статье «появление в общественных местах в состоянии опьянения», по которому может грозить штраф до 1500 рублей или 15 суток ареста.

Пока полиция проводит проверку, с дебошира взяли обязательство о явке.

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По словам источников, 27-летнего Андрея Лунева сняли с рейса за то, что "был выпимши" и хамил сотрудникам аэропорта.