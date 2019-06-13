2019-06-13T15:00:22+03:00
Общество

В Приморье появился еще один врио вице-губернатор - директор департамента

Олег Кожемяко также утвердил в должностях вице-губернаторов Александра Костенко и Алексея Наздратенко
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Сергей Максимчук займется вопросами информатизации и телекоммуникаций, а также будет курировать социальной сферы. Фото: пресс-служба АПК.Сергей Максимчук займется вопросами информатизации и телекоммуникаций, а также будет курировать социальной сферы. Фото: пресс-служба АПК.
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Очередные кадровые решения произошли в администрации Приморского края. На должность врио вице-губернатора, совмещающего пост директора департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края назначен Сергей Максимчук.

Приказ о назначении Сергея Максимчука на двойную должность подписал губернатор Приморья Олег Кожемяко сегодня, 13 июня. Сайт администрации Приморского края сообщает, что на своем посту чиновник займется вопросами информатизации и телекоммуникаций, а также будет курировать социальной сферы.

Вместе с очередным назначением нового врио, глава края утвердил в должностях вице-губернаторов Александра Костенко и Алексея Наздратенко. Ранее они занимали лишь временно исполняли свои обязанности.

Справка "КП":

Сергей Васильевич Максимчук родился 22 августа 1979 года в Москве. В 2002 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД РФ по направлению международного торгового права, имеет дипломы бакалавра и специалиста.

С 2013 года работал в банковской структуре, с 2018 года – в компании IBM, занимал должность руководителя по развитию бизнеса, управлял проектами на Дальнем Востоке, в Якутии. Является экспертом в области открытых инноваций, член жюри общероссийских акселерационных программ и конкурсов. Женат, имеет двоих сыновей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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