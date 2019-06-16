Двое парней во Владивостоке попали в беду на весельной лодке

Трагедией едва не закончилась рыбалка для двух молодых пирморцев, которые ранним утром 16 июня вышли в море в районе мыса Вятлина на Русском острове. В какой-то момент они почувствовали, что из-за сильного ветра не могут самостоятельно добраться до берега, и позвонили в МЧС.

Выяснилось, что двое парней 1990 и 1991 годов рождения вышли в море на рыбалку на резиновой надувной лодке на веслах, без мотора. Сильный ветер и волнение отнесло лодку ориентировочно на 4 километра от берега, на глубину, где маленький якорь на короткой веревке уже бесполезен.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="356" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/714906" frameborder="0"></iframe> Двух рыбаков во Владивостоке унесло в открытое море.

Парни пожаловались, что лодку продолжает уносить в открытое море, спасательный жилет только один, а зарядка одного из двух имеющихся мобильников подходит к концу.

Дав короткие рекомендации по особенностям поведения в данной ситуации, в 09.10 на помощь на помощь рыбакам отправились сотрудники Владивостокского поисково-спасательного отряда. Прибыв к указанному месту, терпящих бедствие рыбаков они не нашли, пришлось продолжить поиск далее по направлению ветра. Только в 10.12 оранжевую лодку заметили. Рыбаков подняли на борт и доставили на берег в районе бухты Патрокл. Медпомощь не понадобилась.

Во избежание подобных ситуаций Главное управление МЧС России рекомендует:

- до выхода в море ознакомиться с прогнозом погоды и условиями (ни в коем случае не выходить в море во время дождя, сильного ветра, грозы);

- время выхода в плавание и прибытие к месту назначения рассчитывать на светлое время суток;

- проверить исправность плавательного средства и наличие спасательных жилетов.