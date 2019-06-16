2019-06-16T13:45:39+03:00
Общество

Неутешительный прогноз: во Владивостоке снова ливни

Особенно сильные осадки синоптики обещают в ночь на субботу
Сергей БАЛАНОВ
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Остров Русский, ВладивостокОстров Русский, ВладивостокФото: Сергей БАЛАНОВ
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Приморские синоптики не прогнозируют ничего хорошего на новую рабочую неделю. Погода будет неустойчивой на всей территории края, во Владивостоке, начиная со вторника, облачно и частые осадки, в ночь на субботу и вовсе сильный ливень.

Как сообщает «Примпогода», существенных осадков в крае в понедельник не ожидается. Но в дальнейшем через территорию края будут смещаться малоактивные фронтальные разделы - пройдут небольшие дожди.

В ночные часы температура воздуха ожидается +6…+13 °C, днем +17…+24 °C.

Во Владивостоке в понедельник осадков не будет и выглянет солнце, поэтому воздух прогреется до +18…+21 °C. Однако в дальнейшем город вновь затянет облачностью, вернется морось и туман. Температура воздуха вновь понизится.

Портал «Расписание погоды» сообщает, что в ночь на субботу во Владивостоке пройдут сильные ливни, выпадет 13 и более миллиметров осадков за шесть часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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