2019-06-17T03:03:43+03:00
Общество

Самая жаркая гонка этого лета на самой красивой улице Владивостока

Летние соревнования по беговелу для детей от 2 до 5 лет пройдут 23 июня
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На самой красивой улице нашего города - Всеволода Сибирцева - 23 июня пройдут летние соревнования по беговелу STRIDER RACING VLADIVOSTOK для детей от 2 до 5 лет.

Каждый раз, это яркое, спортивное событие приковывает взгляды большого количества людей.

На сегодняшний день зарегистрировано более ста участников!

Приглашаем Вас посетить соревнования 23 июня и окунуться в свободную атмосферу велосипедно-пешеходной зоны и наслаждаться видами Владивостока!

Начало соревнований в 10:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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