Самая жаркая гонка этого лета на самой красивой улице Владивостока
Летние соревнования по беговелу для детей от 2 до 5 лет пройдут 23 июня
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На самой красивой улице нашего города - Всеволода Сибирцева - 23 июня пройдут летние соревнования по беговелу STRIDER RACING VLADIVOSTOK для детей от 2 до 5 лет.
Каждый раз, это яркое, спортивное событие приковывает взгляды большого количества людей.
На сегодняшний день зарегистрировано более ста участников!
Приглашаем Вас посетить соревнования 23 июня и окунуться в свободную атмосферу велосипедно-пешеходной зоны и наслаждаться видами Владивостока!
Начало соревнований в 10:00.
ИСТОЧНИК KP.RU