Самая жаркая гонка этого лета на самой красивой улице Владивостока

На самой красивой улице нашего города - Всеволода Сибирцева - 23 июня пройдут летние соревнования по беговелу STRIDER RACING VLADIVOSTOK для детей от 2 до 5 лет.

Каждый раз, это яркое, спортивное событие приковывает взгляды большого количества людей.

На сегодняшний день зарегистрировано более ста участников!

Приглашаем Вас посетить соревнования 23 июня и окунуться в свободную атмосферу велосипедно-пешеходной зоны и наслаждаться видами Владивостока!

Начало соревнований в 10:00.