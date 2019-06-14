2019-06-14T03:42:40+03:00
Общество

Во Владивостоке вырастет стоимость проезда в автобусах

Цену билета сделают более экономически обоснованной
Сергей БАЛАНОВ
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Пресс-конференция Олега ГуменюкаПресс-конференция Олега ГуменюкаФото: Сергей БАЛАНОВ
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Мэрия Владивостока готовится повысить тарифы на проезд в общественном транспорте. Об этом глава города Олег Гуменюк сообщил на встрече с журналистами на полях МедиаСаммита.

- Сегодня у нас самый низкий тариф на Дальнем Востоке. Специалисты подсчитывают, каким он должен быть. Думаю, он останется в пределах не больше 30 рублей, - пообещал Гуменюк.

По его словам, цена на билет во Владивостоке останется единой, к гибкому тарифу администрация переходить не будет. Но, возможно, предусмотрят льготы для отдельных категорий граждан.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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