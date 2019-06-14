Водителей автобусов во Владивостоке оденут в новую форму

Болезненный вопрос для жителей Владивостока – система общественного транспорта и состояние автобусов в частности. Вдумайтесь: на маршруты каждый день выходит порядка 600 автобусов и в 200 из них нет Глонасс. Что тогда говорить о климат-контроле, информационных табло и опрятных водителях.

На днях администрация дальневосточной столицы проводит аукцион и закупает порядка 100 автобусов нового поколения, два из них - электробусы. В них будет предусмотрено все: от кондиционеров до низкого пола для людей с ограниченными физическими возможностями. Это будут большие и вместительные автобусы, а не маршрутки, которые решили не покупать после аварии на Некрасовской.

Претензий накопилось и к водителям. Кстати, за последние две недели оштрафовано около 300 шоферов. Их стиль вождения, к сожалению, больной вопрос почти для всех регионов страны, также как и внешний вид.

Но основная ответственность, конечно же, лежит на перевозчиках. Если компании пустили дело на самотек, тогда и водители будут работать в тапочках и халатах, а автобусы выйдут на маршруты без стекол и фонарей.

- Те автобусы, которые я снимал с линии, с них листы ржавого железа падали. Как можно выпускать машины, у которых задние фонари разбиты и лентой заклеены. Зашел в один автобус, а там сидит водитель в сланцах. Я ему сделал замечание, а он сказал, что ему жарко. Как можно говорить о порядочности той компании, которая взяла на себя ответственность за жизнь людей. И трагедия может произойти из-за того, что у водителя нога из сланца выскользнула, - сказал Олег Гуменюк, мэр Владивостока.

Он пообещал, что контроль за автобусами будет неусыпный, а для порядка и соблюдения техники безопасности водителей оденут в форму. Стандарты пока разрабатываются. Дресс-коду, как заверил градоначальник, будут следовать все - и муниципальные и частные перевозчики.

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