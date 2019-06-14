Положение о проведении конкурса «КЛИНИКА ГОДА-2019» г. Владивосток

Скачать положение о конкурсе можно по ссылке.

В современное время клиника – должна быть лечебным учреждением, где работает высокопрофессиональный коллектив врачей. Чтобы обратить внимание, поощрить и распространить передовой опыт наиболее эффективно работающих учреждений здравоохранения и поддержать инновационные процессы в учреждениях здравоохранения принято решение о ежегодном проведении на ресурсах медиахолдинга «Комсомольская правда»: радио «Комсомольская правда» (г. Владивосток 90,4 FM, г. Находка 107,2 FM, г.Уссурийск 99,4 FM) (г. Москва, 92,7 FM), сайт KP.RU (Приморский регион), еженедельник «Комсомольская правда (Владивосток, Приморье) конкурса «КЛИНИКА ГОДА».

Конкурс «КЛИНИКА ГОДА» проводится на основе настоящего Положения. Организатором конкурса является Владивостокский филиал «Комсомольской правды», входящий в АО «Издательский дом «Комсомольская правда».

Конкурс проводится при поддержке Департамента Здравоохранения Приморского края.

Основные положения подготовлены Организатором конкурса, который в случае объективной необходимости, оставляет за собой право изменять сроки и условия проведения конкурса «КЛИНИКА ГОДА-2019» г.Владивосток;

1. Цели и задачи конкурса

- навигация среди медицинских учреждений Владивостока, Приморья для аудитории;

- информирование аудитории о наиболее качественных услугах, наиболее квалифицированных и клиентоориентированных учреждениях здравоохранения города;

- стимулирование разработки и внедрения новых медицинских технологий;

- развитие новых форм профессионального общения и обмена опытом.

2. Участники конкурса.

В конкурсе могут принимать участие как краевые, так и муниципальные, и частные клиники.

К участию в конкурсе не допускаются учреждения здравоохранения:

- не имеющие лицензии на свою деятельность или имеющие лицензию, срок действия которой истек;

- имеющие за год, предшествующий дате подачи заявки на участие в конкурсе, несчастные случаи в сфере охраны труда и нарушения трудового законодательства.

3.Этапы конкурса:

Устанавливаются следующие сроки и этапы проведения конкурса:

3.1. Первый этап

с 1 мая по 30 июня 2019 г. – регистрация участников конкурса

В этот период размещается информация о проводимом конкурсе на сайте «Комсомольская правда» с Положением о проведении конкурса, заявкой на участие в конкурсе для потенциальных участников конкурса и формой договора. Идет регистрация участников конкурса (заполнение анкет на участие в конкурсе «КЛИНИКА ГОДА», «ДОКТОР ГОДА», заключение договора, оплата регистрационного взноса). Определяются основные участники конкурса и основные номинации конкурса. Формируется раздел КЛИНИКА ГОДА на сайте KP.RU (Приморский регион). Также в этот период могут быть подключены и другие СМИ или другие медийные платформы Издательского Дома «Комсомольская правда»: газета, сайт для анонсирования конкурса.

Организатор конкурса оставляет за собой право увеличения срока регистрации участников конкурса до 31 июля 2019 года.

3.2. Второй этап

с 1 по 30 июня 2018 г. - анонсирующий

Идёт представление участников конкурса (медицинских учреждений, докторов) на ресурсах медиахолдинга: на сайте KP.RU в разделе «КЛИНИКА ГОДА», в публикациях еженедельника «КП-Толстушка», на радиостанциях «Комсомольская правда» во Владивостоке, Уссурийске, Находке. Записываются ролики-анонсы конкурса с представлением участников конкурса «КЛИНИКА ГОДА», номинантов на звание «ДОКТОР ГОДА». Осуществляется выбор дополнительных опций конкурса (информационного пакета) для прямого общения с многочисленной народной аудиторией «Комсомольской правды»: выбираем ресурсы и форматы общения.

3.3. Третий этап

с 1 июля 2019 г. по 22 сентября 2019 г. - этап народного голосования.

В этот период проходит активное общение с аудиторией, посредством публикаций в еженедельнике «Комсомольская правда», на сайте KP.RU (Приморский регион), участия в программах и размещения аудиороликов в эфире радио «Комсомольская правда» во Владивостоке, Находке, Уссурийске.

Идёт народное голосование за участников конкурса «КЛИНИКА ГОДА» в определенных номинациях. Голосование проходит на информационном портале KP.RU в разделе конкурса «КЛИНИКА ГОДА».

3.4.Четвёртый этап

с 23 сентября по 3 октября 2019 г. - остановка голосования, этап подведения итогов и выявления победителей в номинациях.

3.5. Пятый этап

4 октября 2019 г. - финал конкурса «КЛИНИКА ГОДА-2019» г. Владивосток.

Торжественная церемония вручения наград победителям конкурса. На торжественную церемонию приглашаются все участники проекта, вручение призов осуществляется экспертами отрасли. Мероприятие, включающее в себя награждение победителей в заявленных номинациях. Победитель объявляется «КЛИНИКОЙ ГОДА» и награждается Дипломом и памятным знаком. Победители в номинациях награждаются Дипломом.

Все участники конкурса получают диплом участника конкурса.

3.6. Шестой этап

с 5 по 14 октября 2019 г. – итоговые публикации с комментариями победителей конкурса, экспертов и общественных деятелей на сайте KP.RU (Приморский регион), итоги конкурса в новостных выпусках на радио «Комсомольская правда», участие победителей конкурса в прямом эфире радио «Комсомольская правда» с трансляцией на сайте KP.RU, итоговая публикация на страницах еженедельника «Комсомольская правда».

4. Условия участия в конкурсе.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 июня 2019 г. включительно.

Организатор конкурса оставляет за собой право увеличения срока регистрации участников конкурса до 31 июля 2019 года.

На основании поданной заявки с каждым участником конкурса заключается Договор.

Стоимость участия в конкурсе зависит от выбранного пакета (Приложение № 3 к настоящему Положению).

5. Номинации конкурса «КЛИНИКА ГОДА-2019» г. Владивосток:

- «Клиника года» – лучшие клиники проекта в различных отраслях медицинской деятельности. Отрасли в номинации определяются до «01» июля 2019 г. и зависят от количества участников конкурса;

- «Доктор года» – лучшие доктора клиник, выбираются путем народного голосования на сайте, количество победителей определяется до «01» июля 2019 г. и зависят от количества участников конкурса;

- «Народный выбор» - В рамках «Клиники года» будет учреждена премия «Народный выбор», которую получат клиники, предоставившие наиболее интересные по мнению аудитории "КП" предложения мед. услуг. Выбор будет происходить путем голосования на сайте dv.kp.ru (будут выбраны 3 предложения, набравшие наибольшее число голосов;

- «Специальная награда» – вручается клиникам или их представителям от медиахолдинга «Комсомольская правда» Владивосток;

- «Номинация от экспертного совета» - специальная номинация, победитель выбирается членами экспертного совета проекта «КЛИНИКА ГОДА-2019».

6. Критерии выявления победителей конкурса «КЛИНИКА ГОДА -2019»:

- участники номинации «КЛИНИКА ГОДА-2019» и «ДОКТОР ГОДА-2019» оцениваются в ходе народного голосования с 1 июля 2019 г. по 22 сентября 2019 г.;

- народное голосование проходит в разделе конкурса «КЛИНИКА ГОДА» на сайте KP.RU (Приморский регион) путем электронного голосования на сайте KP.RU (Приморский регион) на странице «Голосование» и является закрытым;

- в силу специфики электронного голосования организатор оставляет за собой право на корректировку результатов. Результаты могут быть скорректированы в случаях их явной недостоверности, то есть выявленной экспертами так называемой «накрутки». Полученные таким образом голоса при подведении итогов конкурса учитываться не будут;

- победители в номинациях: «Специальная награда», «Номинация от партнера» - определяются голосованием среди членов жюри номинации;

8. Партнеры конкурса

В конкурсе «КЛИНИКА ГОДА-2019» г. Владивосток, предполагается наличие партнеров в нескольких вариантах:

- Генеральный партнер проекта;

- Официальный партнер проекта;

- Информационный партнер проекта.

Стоимость участия в проекте в качестве партнёра зависит от выбранных вариантов, указанных в Приложении № 3 к настоящему Положению.

Скачать положение о конкурсе можно по ссылке.