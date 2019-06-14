Мэр Владивостока: ВКАДа не будет

Городские власти пришли к переосмыслению проекта ВКАД. Оказывается, вместо него во Владивостоке появятся транспортные развязки, проекты которых представят на ВЭФ.

- Я вам сейчас скажу: ВКАДа как такового уже не будет в городе. Появятся транспортные развязки, благодаря которым автомобильный поток будет расходиться по дополнительной дороге. Ее проект мы готовимся презентовать на ВЭФе, где президент увидит, как он садится в машину с «Фабрики «Заря» и приезжает на Русский остров совсем по другой трассе. Пока я не буду раскрывать детали проекта, но скажу, что новая дорога не затронет береговую полосу, - сказал Олег Гуменюк, мэр Владивостока.

Он также отметил, что мосты с Эгершельда на остров Елены и затем на остров Русский нужны городу, чтобы разгрузить дороги. Проекты объектов также покажут главе государства на Восточном экономическом форуме.

Кроме этого, тропу здоровья продлят до «Второй речки». У владельцев участков на этом пути будут выкупать землю.