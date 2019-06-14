2019-06-14T06:52:09+03:00
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«Ваня, закрой окно»: вальяжный тигр перешел дорогу людям в Приморье

Тигр, вероятнее всего, впервые повстречался с машиной, но не испугался и гордо удалился [видео]
Александра ШОПЕНКО
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По словам очевидцев, тигра они встретил по дорогое из села АмгуПо словам очевидцев, тигра они встретил по дорогое из села АмгуФото: Евгения ГУСЕВА
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Переходящий дорогу тигр повстречался людям в Тернейском районе Приморья. Хищник почти не сводил глаз с автомобиля, но интереса как такового не проявил и вальяжно удалился в лес. Специалисты считают, что краснокнижный зверь впервые повстречался с машиной, но виду не подал.

По словам очевидцев, тигра они встретил по дорогое из села Амгу. Люди не стали беспокоить хищника и дали животному уйти в лес. Однако, судя по опубликованной видеозаписи, полосатая кошка не спешила уходить с пути непонятной машины, которая гудит и ярко светит. Зверь пытался понять: кто это или что перед ним, но быстро потерял интерес к «пришельцам».

- Ой, кисюня! Киса-киса-киса. Вот она какая вышла. Играется. Ваня, закрой окно! – комментирует оператор.

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Вальяжный тигр перешел дорогу людям в Приморье
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Как известно, в сети часто попадаются недостоверные видеозаписи. Специалисты, посмотрев эту запись встречи человека и тигра пришли к выводу и пообщавшись с очевидцами, что происходящее с большой долей вероятности случилось в Приморье.

- С учетом высоты растений, грунтовой дороги и еще ряда деталей местности, с большой долей вероятности это достоверное видео. К тому же экспресс-опрос очевидцев показал, что они вызывают доверие. Все сводится к тому, что людям повезло, и они увидели молодого упитанного самца тигра. Судя по его поведению, возможно, он впервые встречается с человеком и машиной. Тигры сами по себе животные с внутренним стержнем и редко когда пытаются стремительно убежать. Если зверь чувствует опасность, он все равно гордо завершает то, что начал. Поведение тигра на видео абсолютно нормальное, - поделился Сергей Арамильев, директор дальневосточного филиала АНО «Центр «Амурский тигр».

Он также отметил, что поведение людей заслуживает похвалы – они не стали преследовать тигра, не выходили из машины и не привлекали внимания зверя. Снимать на видео уникальный момент, конечно не воспрещается.

ПАМЯТКА ПРИ ВСТРЕЧЕ С ДИКИМ ЖИВОТНЫМ

Нужно всегда понимать, что любой дикий зверь, даже самый маленький, может быть опасен для человека. В частности, животное может переносить инфекцию. И если, например, лиса лежит у дороги без движения, вероятнее всего она больна. Поэтому приближаться и дотрагиваться до такого зверя опасно.

- Если вы видите, что животное раненное или больное, нужно покинуть место и сообщить об этом либо в МЧС, либо в полицию, либо позво6нить в службу охотничьего надзора по круглосуточному и бесплатному телефону: 8(423)2390990, - рассказал Сергей Арамильев.

Для человека опасен любой хищник, поэтому при встрече с ним ни в коем случае нельзя выходить из автомобиля и не злить зверя. Преследовать животное также запрещено в целях безопасности, иначе тот же самый разгневанный тигр вполне может разобрать машину на запчасти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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