Виктор Фисенко ответит на вопросы приморцев в эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье»

Вице-губернатор - директор департамента здравоохранения, в ведении которого также находятся вопросы физической культуры и спорта Приморского края Виктор Сергеевич Фисенко станет гостем утреннего эфира на радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этот вторник, 18 июня.

Виктор Фисенко ответит на каверзные вопросы журналистов и радиослушателей. Это будет его первое интервью в должности вице-губернатора.

Виктор Сергеевич даст общую оценку здравоохранения в крае, расскажет о том, как в регионе борются с проблемой кадрового голода и дефицита отдельных препаратов.

Побеседуем с ним и о грядущем конкурсе «Клиника года», который в этом году закончится балом врачей.

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