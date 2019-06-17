2019-06-17T10:38:58+03:00
Общество

Виктор Фисенко ответит на вопросы приморцев в эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье»

Вице-губернатор - директор департамента здравоохранения Приморского края даст свое первое в новой должности развернутое интервью 18 июня, начало программы в 8:00
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Виктор Фисенко. Фото: Роман Павловский / Администрация Приморского края.Виктор Фисенко. Фото: Роман Павловский / Администрация Приморского края.
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Вице-губернатор - директор департамента здравоохранения, в ведении которого также находятся вопросы физической культуры и спорта Приморского края Виктор Сергеевич Фисенко станет гостем утреннего эфира на радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этот вторник, 18 июня.

Виктор Фисенко ответит на каверзные вопросы журналистов и радиослушателей. Это будет его первое интервью в должности вице-губернатора.

Виктор Сергеевич даст общую оценку здравоохранения в крае, расскажет о том, как в регионе борются с проблемой кадрового голода и дефицита отдельных препаратов.

Побеседуем с ним и о грядущем конкурсе «Клиника года», который в этом году закончится балом врачей.

Слушайте эфир радио «Комсомольская правда» - Приморье» на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

ИСТОЧНИК KP.RU

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