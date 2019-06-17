Инспектор ДПС на Сахалине выстрелил себе в голову перед зданием полиции

В Южно-Курильске инспектор ДПС – старший лейтенант полиции попытался застрелиться из табельного оружия перед зданием ОМВД. 44-летний мужчина, по одной из версий, был нетрезв. Почему он пошел на такой шаг – предстоит разобраться следователям.

Как сообщил «КП-Владивосток» источник в правоохранительных органах, инспектор ДПС с коллегой заступил на дежурство в 20:00 часов вечера 14 июня. Перед тем, как мужчине доверили оружие, он прошел проверку, которая определяет: в состоянии ли правоохранитель исполнять свои обязанности. Ничего подозрительного специалисты не увидели и допустили старшего лейтенанта к дежурству.

Дальше ситуация, по одной из версий, складывалась так: спустя пару часов с проверкой несения службы к наряду нагрянул начальник, который учуял запах алкоголя от 44-летнего инспектора. Руководитель принял решение отстранить офицера от дежурства и все трое поехали в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

- Добравшись до места, старший лейтенант выскочил из машины, достал табельный пистолет и выстрелил себе в голову. От полученных ран он скончался в машине скорой помощи, приехав в центральную больницу. Почему он так поступил – пока непонятно. Если бы у него были такие намерения еще раньше, то он бы попросту не прошел военно-врачебную комиссию и был бы уволен, - продолжает собеседник «Комсомолки».

Однако был ли в деле действительно замешан алкоголь- говорить пока рано, так как еще не получены результаты экспертиз.

Курильским межрайонным следственным отделом проводится доследственная проверка по факту смерти сотрудника полиции. В настоящее время устанавливаются обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, - прокомментировали в СУ СКР по Сахалинской области.

Криминальный характер смерти сотрудника ДПС исключили коллеги из полиции с припиской «по предварительным данным».

- По данному факту руководством УМВД России по Сахалинской области назначена служебная проверка. Для установления точных причин и обстоятельств происшествия в район направлены сотрудники аппарата управления регионального МВД подразделений по работе с личным составом и собственной безопасности, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.

По закону, на выяснение обстоятельств гибели у следователей есть три дня, если уложиться не удалось, то срок увеличивается до десяти дней. «КП-Владивосток» продолжит следить за развитием событий.