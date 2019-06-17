В «БКС Брокер» возвращают кэшбэк до 4000 рублей

До конца июня действует акция для новых клиентов «БКС Брокер». Чтобы вернуть себе на счет сумму от 1000 до 4000 рублей, нужно до 28 июня пополнить брокерский счет на 50, 100 или 200 тысяч рублей соответственно. К слову, комиссии за перевод средств не будет, а если счет пополнится на 100 000 рублей и больше, клиенты компании смогут участвовать в еженедельном розыгрыше 100 000 рублей.

Важный момент – акция проводится для начинающих инвесторов, поэтому в ней принимают участие только те клиенты, которые впервые открыли брокерский счет через приложение «Мой Брокер» или на сайте «БКС Брокер».

- Рекомендую начинать инвестиции с приятных накоплений и принимать участие в акциях от «БКС Брокер». У нас действительно можно получить тройную выгоду, - рассказала директор по маркетингу «БКС Брокер» Елена Преподобная.

Отметим, в 2018 году НРА присвоило компании ООО «Компания БКС», в состав которой входит «БКС Брокер», рейтинг надежности на уровне «ААА.iv».

Сроки проведения акции с 20.05.2019 по 28.06.2019 включительно. Правила проведения акции, в том числе информация об организаторе предложения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения доступны на https://broker.ru. Правила проведения, в том числе сроки могут быть изменены ООО «Компания БКС» в одностороннем порядке. ООО «Компания БКС». Лицензия №154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.