2019-06-18T02:38:10+03:00
Происшествия

У вертолета с пассажирами на борту на Чукотке отказал двигатель

Появились сообщения о том, что воздушное судно загорелось
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Вертолет вылетал из национального чукотского села Нутепельмен в поселок Эгвекинот. Фото: авиакомпания «ЧукотАВИА»Вертолет вылетал из национального чукотского села Нутепельмен в поселок Эгвекинот. Фото: авиакомпания «ЧукотАВИА»
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На Чукотке 17 июня в районе 18:00 по местному времени вертолет Ми-8 вышел из строя при попытке взлета с вертолетной площадки. На борту воздушного судна находилось 14 человек - 11 пассажиров и три члена экипажа. Вертолет совершал рейс по маршруту: национальное чукотское село Нутепельмен-поселок Эгвекинот.

Тут же появились сообщения о том, что в двигателе вертолета произошло замыкание, воздушное судно загорелось, а салон заволокло едким дымом. Часть информации подтвердилась - дело действительно в моторе Ми-8.

- По нашим данным, никакого возгорания не было. В правом двигателе произошло оплавление и разъединение минусовой клеммы - вертолет попытались завести и в следующий миг он «потух», - рассказали корреспонденту «КП-Владивосток» в главке МЧС России по Чукотскому автономном округу, добавив, что сотрудники ведомства не привлекались.

Вышедший из строя вертолет принадлежит авиакомпании «ЧукотАВИА».

- Никаких авиационных происшествий (крушений, жестких посадок и тому подобного - прим.ред.) с вертолетами Ми-8 «ЧукотАВИА» в последнее время не происходило. Все вертолеты сегодня в воздухе, - прокомментировал Томаш Трояновский, генеральный директор авиакомпании.

К счастью, во время инцидента никто не пострадал - пассажиры и экипаж организованно эвакуировались. В целости и сохранности остались и 300 килограммов багажа, которые были на борту воздушного судна. Уже в 19:00 по местном времени за людьми прибыл резервный вертолет Ми-8.

ИСТОЧНИК KP.RU

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