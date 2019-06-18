Законсервированную пять лет назад психбольницу во Владивостоке решено достроить

Гость утреннего эфира радио «Комсомольская правда - Приморье» вице-губернатор Виктор Фисенко, курирующий здравоохранение и спорт, рассказал 18 июня о принятом решении достроить психиатрическую больницу во Владивостоке, строительство которой в районе завода «Варяг» заморозили пять лет назад.

Стройка началась еще в 2013 году и была рассчитана на два года, подрядчик успел возвести четыре лечебных корпуса и крытые переходы между ними, сделать крышу и вставить окна, однако на этом стройка остановилась. Вот уже пять лет власти ищут примерно полтора миллиарда рублей на достройку.

Проект предполагал административные, лечебные корпуса и хозяйственные постройки

Вопрос о будущем психиатрической больницы №2 на 550 коек задали вице-губернатору.

- Когда в прошлом году впервые был в крае, тоже обратил внимание на данный объект. Месяца два назад с губернатором осуществили туда выезд, и он принял решение возобновить строительство данного лечебного учреждения. Так как долгое время объект не строился, сейчас проводится экспертиза, чтобы составить объективную картину реального состояния строительного объекта. Но политическое решение по достройке лечебного учреждения принято, и соответствующее поручение профильные департаменты получили, - сообщил Виктор Фисенко.

Он уточнил, что пока идет ревизия всей документации касательно объекта и поиск финансирования, но принципиально важно, что решение достроить больницу уже озвучено, и решение это – сохранить первоначальное назначение. Так как острая нуждаемость населения края в данных медицинских услугах сохраняется. С 1975 года и по сегодняшний день единственное медучреждение данного профиля во Владивостоке располагается в здании бывшей школы на Шепеткова, ремонт которого, как пишут СМИ, делали когда-то сами пациенты.

Полное интервью с вице-губернатором - директором департамента здравоохранения Виктором Фисенко, в ведении которого находятся вопросы физической культуры и спорта Приморского края, смотрите на сайте «Комсомольская правда» - Владивосток».