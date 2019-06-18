2019-06-18T04:32:18+03:00
Общество

Законсервированную пять лет назад психбольницу во Владивостоке решено достроить

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда - Приморье» рассказал вице-губернатор Виктор Фисенко
Сергей БАЛАНОВ
Поделиться:
Замороженное строительство психиатрической больницы во Владивостоке. Фото: Vl.ruЗамороженное строительство психиатрической больницы во Владивостоке. Фото: Vl.ru
Изменить размер текста:

Гость утреннего эфира радио «Комсомольская правда - Приморье» вице-губернатор Виктор Фисенко, курирующий здравоохранение и спорт, рассказал 18 июня о принятом решении достроить психиатрическую больницу во Владивостоке, строительство которой в районе завода «Варяг» заморозили пять лет назад.

Стройка началась еще в 2013 году и была рассчитана на два года, подрядчик успел возвести четыре лечебных корпуса и крытые переходы между ними, сделать крышу и вставить окна, однако на этом стройка остановилась. Вот уже пять лет власти ищут примерно полтора миллиарда рублей на достройку.

Проект предполагал административные, лечебные корпуса и хозяйственные постройки

Проект предполагал административные, лечебные корпуса и хозяйственные постройки

Вопрос о будущем психиатрической больницы №2 на 550 коек задали вице-губернатору.

- Когда в прошлом году впервые был в крае, тоже обратил внимание на данный объект. Месяца два назад с губернатором осуществили туда выезд, и он принял решение возобновить строительство данного лечебного учреждения. Так как долгое время объект не строился, сейчас проводится экспертиза, чтобы составить объективную картину реального состояния строительного объекта. Но политическое решение по достройке лечебного учреждения принято, и соответствующее поручение профильные департаменты получили, - сообщил Виктор Фисенко.

Он уточнил, что пока идет ревизия всей документации касательно объекта и поиск финансирования, но принципиально важно, что решение достроить больницу уже озвучено, и решение это – сохранить первоначальное назначение. Так как острая нуждаемость населения края в данных медицинских услугах сохраняется. С 1975 года и по сегодняшний день единственное медучреждение данного профиля во Владивостоке располагается в здании бывшей школы на Шепеткова, ремонт которого, как пишут СМИ, делали когда-то сами пациенты.

Полное интервью с вице-губернатором - директором департамента здравоохранения Виктором Фисенко, в ведении которого находятся вопросы физической культуры и спорта Приморского края, смотрите на сайте «Комсомольская правда» - Владивосток».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Корона-то пластмассовая, а обувь на 3 размера меньше»: модель раскрыла все секреты закулисья конкурса красоты
Сломанные молнии на платьях, трущая обувь, бесконечные поборы и путаница в победительницах – об этом и не только финалистка «Мисс Новосибирск» Кристина Вельченко рассказала в своем дневнике
Как «Комсомолка» разрешила конфликт в Екатеринбурге: храм/сквер
Митрополит Екатеринбургский Кирилл согласился с «КП»: Собор Святой Екатерины не будет строиться ни на какой общей территории, застройщик – Уральская горно-металлургическая компания – предоставляет место, на которое указала наш корреспондент!
Новости 24
Сотрудники «Земли леопарда» после начала сезона охоты усилили режим патрулирования
Погода во Владивостоке и Приморье на 18 июня 2019 года: Облачно, туманно и до +16°C
Фонд «Восточный Порт» поздравил медработников с праздником
Деликатес с мышьяком: в Приморье обнаружили опасную креветку
Приморские энергетики построили сети для резидента ТОР «Большой Камень»
В Приморье супруг изуродовал лицо своей жены в попытках убить ее
В Приморье хабаровчанин едва не избил парализованную пенсионерку табуреткой
У городского автобуса прямо на Русском мосту отвалилось колесо
Владивостокцев лишили кур-гриль
Приморец лишился своего элитного автомобиля из-за долгов
Судебному приставу предлагали большие деньги, чтобы одно из кафе на Шаморе в Приморье не сносили
Часть Владивостока останется без воды в понедельник, 17 июня
Часть Владивостока отключат от электроэнергии в понедельник, 17 июня
Сегодня во Владивостоке наконец-то солнце и до +20°C
«За один удар такой срок»: жителя Хороля осудили за сопротивление полицейскому
Падение грузовика с зерном на Золотом мосту попало на видео
«Жаркое утро»: экс-мэр Владивостока прокомментировал пожар на «Примринге»
С начала сезона в Приморье уже 50 ДТП с участием мототранспорта, 8 человек погибло
Живодеров с пневматическим оружием разыскивают в Приморье
Более 200 предприятий с инвестициями КНР работают в Приморье
Бизнес-омбудсмена из Приморья назвали одним из лучших в России
Надежды на солнечное воскресенье во Владивостоке пока не оправдались
В Новолитовске открыто движение по новому мосту
Во Владивостоке состоялся 76-й выпуск офицеров Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О.Макарова