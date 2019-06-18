2019-06-18T05:58:44+03:00
Здоровье

Виктор Фисенко: «конкурс «Клиника года» жизненно необходим для прославления профессии врача»

Вице-губернатор - директор департамента здравоохранения в прямом эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье» ответил на вопросы жителей края и рассказал о важности краевого конкурса медицинских учреждений
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Виктор Фисенко в студии радио «Комсомольская правда» - Приморье».Виктор Фисенко в студии радио «Комсомольская правда» - Приморье».
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Вице-губернатор - директор департамента здравоохранения, в ведении которого также находятся вопросы физической культуры и спорта Приморского края Виктор Сергеевич Фисенко стал гостем утреннего шоу на радио «Комсомольская правда» - Приморье». Во время прямого эфира он рассказал о необходимости и важности конкурса «Клиника года», который уже второй год подряд проходит в Приморье.

- Этот конкурс не просто нужен, он жизненно необходим для прославления профессии врача. Мы же сегодня все читаем средства массовой информации и просматриваем социальные сети, - заявил Виктор Сергеевич, - Профессия врача во многом уникальна, не хочу обидеть представителей других профессий, но на самом деле врач - это призвание. Те, кто однажды эту профессию выбрал, они руководствовались неким душевным позывом. Когда у них было желание в свое время помогать людям сохранить их здоровье. То что делает «Комсомольская правда» вызывает восхищение и вам за это большое спасибо.

Напомним, «Клиника года» - ежегодный конкурс медицинских и лечебно-профилактических учреждений. Основная задумка конкурса – сделать сферу медицины более открытой, а также вернуть признание, доверие и уважение приморским докторам. В этом году конкурс завершится Балом врачей. Подробнее о проекте можно узнать в разделе «Клиника года».

ИСТОЧНИК KP.RU

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