Виктор Фисенко: «конкурс «Клиника года» жизненно необходим для прославления профессии врача»

Вице-губернатор - директор департамента здравоохранения, в ведении которого также находятся вопросы физической культуры и спорта Приморского края Виктор Сергеевич Фисенко стал гостем утреннего шоу на радио «Комсомольская правда» - Приморье». Во время прямого эфира он рассказал о необходимости и важности конкурса «Клиника года», который уже второй год подряд проходит в Приморье.

- Этот конкурс не просто нужен, он жизненно необходим для прославления профессии врача. Мы же сегодня все читаем средства массовой информации и просматриваем социальные сети, - заявил Виктор Сергеевич, - Профессия врача во многом уникальна, не хочу обидеть представителей других профессий, но на самом деле врач - это призвание. Те, кто однажды эту профессию выбрал, они руководствовались неким душевным позывом. Когда у них было желание в свое время помогать людям сохранить их здоровье. То что делает «Комсомольская правда» вызывает восхищение и вам за это большое спасибо.

Напомним, «Клиника года» - ежегодный конкурс медицинских и лечебно-профилактических учреждений. Основная задумка конкурса – сделать сферу медицины более открытой, а также вернуть признание, доверие и уважение приморским докторам. В этом году конкурс завершится Балом врачей. Подробнее о проекте можно узнать в разделе «Клиника года».