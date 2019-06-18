Беспрецедентные 3 миллиарда рублей потратит Приморье на медоборудование

Недавно в Приморье стартовала административная реформа, и первым на совмещенную должность вице-губернатор - директор департамента был назначен глава приморского здравоохранения Фисенко Виктор Сергеевич, в ведении которого теперь находятся вопросы физической культуры и спорта. Свое первое интервью в этом качестве ответственный за медицину дал ведущим утреннего эфира «Что приморцу ХороШоу» на радио «Комсомольская правда» - Приморье».

- Традиционный вопрос, который мы адресуем каждому гостю нашей студии: с чего обычно начинается ваш день?

- Конечно же, с зарядки. По будням. В выходные предпочтительнее наверстать положенную норму сна, а с понедельника по пятницу – физическая зарядка в течение 30 минут. Это обязательно. На протяжении последних шести лет без исключений.

- И сколько же составляет положенная норма сна?

- В среднем, около 8 часов в сутки наш гражданин должен спать, чтобы восстанавливать свои ресурсы и поддерживать свое и физическое, и психоэмоциональное состояние на должном уровне.

- Знаем, что вы регулярно бываете в крае. Наверняка, объехали все Приморье?

- К сожалению, нет. В подчинении департамента находится 111 юридических лиц, 1373 объекта, более 30 тысяч работающих в наших подведомственных медицинских организациях. И на данный момент около 50 учреждений мне удалось посетить.

- Как в целом выглядит здравоохранение в регионе, можете поставить диагноз? Где острые боли? Где нужны реанимационные мероприятия?

- Начну с позитива. Из того, что удалось посмотреть в крае, я увидел структурированную работу системы родовспоможения. Это позволяет удерживать индикаторы, такие как младенческая смертность, на достойном уровне и даже чуть ниже, чем в среднем в Российской Федерации. Это заслуга главных врачей и внештатных специалистов.

Безусловно, проблем много. Одна из них, с которой согласится любой житель края - это проблема недостаточности кадров. К сожалению, эту проблему быстро не исправить. Для того, чтобы воспитать специалиста, нужно не менее шести-семи лет. Чтобы готовый специалист, причем без практически опыта работы, пришел подготовленным в наше учреждение здравоохранения.

Врио вице-губернатора Виктор ФисенкоФото: Олег БЕЛОВ

Относительно проще решаются вопросы по закупки оборудования и ремонту, то, что мы называем состояние материально-технической базы. Для этого необходимо выделить финансирование, распределить по медицинским организациям, провесите закупочные процедуры. На этот год в рамках национального проекта и с помощью краевого бюджета у нас практически 3 миллиарда рублей будет направлено на приобретение дорогостоящего медицинского оборудования. Для края эта сумма беспрецедентная, потому что в большинстве своем оборудование не только физически может исчерпать ресурс, но и морально устареть, когда появляется уже следующее поколение оборудования. К примеру, рентген-аппараты работают уже не на пленке, а на цифре, что помогает сразу оцифровывать и загружать в хранилища, просматривать в учреждениях боле высокого уровня.

Что касается ремонта, у нас свыше 600 миллионов рублей – это заслуга губернатора – направлено на ремонт медицинских организаций. Должен сказать, проезжая учреждения здравоохранения, мы сталкиваемся с ситуациями, когда больницы или конкретные отделения не видели капитального ремонта, начиная с 70-х – 80-х годов. То есть поддерживались периодически только текущими ремонтами за счет своих средств, край ранее деньги на финансирование во многих случаях просто не находил.

- В этом году в России началась реализация нацпроекта «Здравоохранение», рассчитанного на шесть лет. Какие показатели установлены для Приморья?

- Это третий в новейшей истории России столь масштабный проект. С 2006 года был запущен нацпроект «Здоровье», с 2011-го проводилась программа модернизации здравоохранения. И вот с 2019 в Приморье и по всей России несколько лет будут реализовываться нацпроекты. Всего из 8, у нас реализуется 6. Они нацелены на достижение показателей, заложенных в указе президента. Это в первую очередь снижение смертности от болезней системы кровообращения, снижение смертности от онкологических заболеваний, это снижение младенческой смертности, это информатизация здравоохранения. Это основные показатели. Ну и то, с чего мы начали – насыщение отрасли профессиональными кадрами.

- Хватит ли у нас ресурсов на реализацию проектов?

- Целевые показатели, заложенные в нацпроектах, конечно же, очень амбициозные. Достижимы или нет? Сейчас отношение к здравоохранению с приходом новой команды губернатора кардинально поменялись. Из тех губернаторов, с кем мне приходилось сталкиваться, Олег Кожемяко очень ориентирован на социальное направление и внутри него - на здравоохранение. Здесь мы видим со стороны и губернатора, и первого вице-губернатора (Вера Щербина – прим ред.) полную поддержку наших решений. И если с их стороны необходимы какие-то дополнительные ресурсы, мы также их получаем.

В частности, в само начале года, когда только прорабатывался вопрос реализации онкологической программы, федеральные деньги были направлены на обеспечение стационарной помощи в тех наших учреждениях. Мы рассчитали потребность – более 300 миллионов рублей – на организацию пяти центров амбулаторной онкологической помощи в крае. Этот вопрос был решен буквально в течение нескольких дней. Вопрос об организации данных центров сейчас один из самых актуальных, потому что люди не должны ехать исключительно в онкологический центр, чтобы получить современную дорогостоящую химиотерапию. Они должны получать ее в городе в поликлиниках и в краевых учреждениях за пределами Владивостока. И в последние 2-3 месяца этот проект реализуется, сейчас у нас уже пять лечебных учреждений, в том числе, за пределами Владивостока, проводят дорогостоящую химиотерапию. Один курс лечения стоимостью до 600 тысяч рублей покрывается за счет Территориального фонда медстрахования.

- Кадров не хватает, но у нас же есть медицинский университет. Почему выпускники не идут работать по специальности?

- Что такое убедить молодого специалиста прийти на работу в краевое учреждение здравоохранения? Он должен понимать, куда он придет, его надо чем-то заманить. Заработная плата должна соответствовать ожиданиям. И рабочее место должно выглядеть соответственно. Если там ремонт не делался с 70-х годов, если там периодически ломается оборудование, компьютер не соединен с интернетом – вряд ли это создаст конкурентные преимущества. Поэтому сейчас укрепление материально-технической базы нацелено в том числе и на то, чтобы создать конкурентные преимущества.

К примеру, сейчас мы внедряем проект «20 бережливых поликлиник». К сегодняшнему дню уже открыто 8 бережливых регистратур. Если вы были хоть в одной из них, вы уже почувствовали разницу, когда вас встречает регистратура, сделанная по типу ресепшна в отеле. Когда нет больших очередей, когда можно ожидать не диване, есть возможность в электронном виде записаться к любому врачу заблаговременно. Когда человек не заглядывает в «амбразуру», а за ним стоят еще 15-20 человек, это создает преимущество. И когда врач будет знать ,что у него возле кабинета не занимают с пяти утра очередь, а приходят за 15 минут, записавшись предварительно по электронной системе, не создавая живую очередь.

Шестая поликлиника, к примеру, перешла на эту систему. И на прошлой неделе я приехал туда без предупреждения, но не наблюдал очередей или скопления людей.

В общем, ситуация многогранная. Специалист, меняя место работы, нацелен на развитие. То есть хочет разболтать в хороших условиях, где у него будет хорошая медицинская информационная система поддержки принятия решений, доступ к новейшим базам данных. Что он будет пользоваться архивами, работать на современном оборудовании.

- А молодые врачи по-прежнему могут стать миллионерами, если поедут работать в села?

- Конечно, все эти федеральные программы еще действуют. И в крае с этого года начали действовать еще пять мер социальной поддержки. Это и отдельно для северных районов, и отдельно для всех врачей амбулаторного звена. Есть такая мера, как 3000 рублей за выявление на ранних стадиях онкологических заболеваний – это в том числе нацелено и на сокращение смертности от таких заболеваний. Меры поддержки внедряем все активнее. На 1 июня наши лечебные учреждения подали счета на 38 миллионов по выплате, 20 миллионов уже получили врачи и средний медицинский персонал края. Такие меры поддержки в крае реализованы впервые.

- Часто слышим от читателей, что попасть на прием, например, к педиатру или окулисту надо ехать в другой город. А каких врачей не хватает в районах?

- Ситуация мало чем отличается от всей России. Есть проблема в отдаленных населенных пунктах. Ест нехватка врачей первичного звена – участковые педиатры и терапевты. Есть дефицит по специальности анестезиология-реанимация – это самая дефицитная специальность в Приморье. Чтобы компенсировать этот дефицит, несколько лет в крае работает автопоезд «Забота», сейчас он называется «Здоровье», который комплектуется в том числе врачами из Владивостока. Есть график, ежегодно он выезжает по районам.

В конце прошлого года были сформированы дополнительные бригады федерального медико-биологического агентства, которые выезжали по краю, проводили диспансеризацию и прием жителей.

В рамках национального проекта заложено финансирование, чтобы мы к концу года сформировали два автопоезда – взрослый и детский – и направляли их также в край. И чтобы они ездили не только в райцентры, но и дальше, глубже.

- Почему приморцы ездят лечиться за границу, в китайские и корейские госпитали? Чего не хватает местным клиникам?

- Вопрос с отъездом за пределы региона для лечения важный и актуальный для Приморья. Если расширить, то это и другие регионы России. Мы проанализировали ситуацию за 2018 год и выделили несколько направлений, по которым наши граждане в наибольшем количестве получают лечение аз пределами края. Прорабатываем вопрос, чтобы граждане получали эту помощь у нас. Один из профилей – офтальмология. Будем делать упор на это направление и пытаться делать все, чтобы помощь получали на территории края.

Что касается выезда в Корею, то как раз один из нацпроектов – это развитие экспорта услуг. практически все, что есть сейчас в здравоохранении, представлено в Приморье. У нас есть медцентр ДВФУ, оборудованный по последнему слову техники. Но проблема не только в оборудовании. Сейчас мы проводим масштабную ревизию всего, что касается онкологической помощи. У нас есть оборудование и технологии, но есть и очередность, и многие пациенты, имеющие финансовые возможности, предпочитают не ждать и выехать за границу, чтобы получить помощь. Наша задача максимально сократить сроки ожидания, выстроить систему взаимодействия между первичным звеном – онкологическими кабинетами - и онкодиспансером. Буквально на днях собирались и озвучили накопившиеся проблемы. В течение ближайшей недели разработаем дорожную карту и пропишем этапы работы, чтобы сократить сроки и чтобы доступность такой помощи для наших граждан повысилась.

Каждый будний день Виктор Фисенко начинает с 30-минутной зарядкиФото: Олег БЕЛОВ

- Удалось ли запустить на полную мощность недавно построенный онкоцентр?

Много лет это было проблемой для Приморского края, но с осени центр заработал, видим подвижки в исследованиях. На полную мощность внедряются новейшие методы исследования. Это первые шаги, и в ближайшие шесть лет в рамках нацпроектов онкология получит, наверное, наибольшие суммы. В частности, это будут ПЭТ-сканеры, которые в 20-21 годах установят уже в нашем онкодиспансере. К этой сфере приковано повышенное внимание. С этого года правительство и минздрав выделили беспрецедентные деньги на оказание помощи пациентам с онкозаболеваниями. В частности, на современные схемы химиотерапии. Эти деньги целевые, край может их расходовать исключительно на химиотерапию, повторюсь, до 600 тысяч рублей за курс.

- А какова судьба замороженной психиатрической больницы?

- Когда в прошлом году впервые был в крае, тоже обратил внимание на данный объект. Месяца два назад с губернатором осуществили туда выезд, и он принял решение возобновить строительство данного лечебного учреждения. Так как долгое время объект не строился, сейчас проводится экспертиза, чтобы составить объективную картину реального состояния строительного объекта. Но политическое решение по достройке лечебного учреждения принято, и соответствующее поручение профильные департаменты получили.

- Читатели жалуются на отсутствие вакцин от бешенства. Есть такая проблема?

- Да, она касается не только Приморского края. Есть у нас ограниченный запас в центре вакцинопрофилактики для экстренных случаев. Проблема в производстве, правительство принимает значительные усилия, чтобы организовать в нашей стране максимально производство препаратов и вакцин из перечня жизненно важных. Это и вопрос бесперебойного лекарственного обеспечения, и национальной безопасности.

Надеемся, что в течение двух месяцев эту ситуацию удастся решить, и поставки вакцины начнутся.

- В Приморье мало мероприятий, которые бы прославляли профессию врачей. «Комсомольская правда» с этой целью проводит «Клинику года», которая в этом году завершится Балом врачей. Как вы считаете, нужны ли подобные мероприятия?

- Этот конкурс не просто нужен, он жизненно необходим для прославления профессии врача. Мы же сегодня все читаем средства массовой информации и просматриваем социальные сети. А профессия врача во многом уникальна, не хочу обидеть представителей других профессий, но на самом деле врач - это призвание. Те, кто однажды эту профессию выбрал, они руководствовались неким душевным позывом. Когда у них было желание в свое время помогать людям, помогать сохранить здоровье.

То, что делает «Комсомольская правда», вызывает восхищение, и вам за это большое спасибо. И поздравляю всех с прошедшим Днем медицинского работника.