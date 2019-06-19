2019-06-19T05:01:32+03:00
Политика

Депутаты думы Владивостока определились с датой довыборов

После 8 сентября гордума продолжит работу снова в полном составе
Сергей БАЛАНОВ
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Дума ВладивостокаДума ВладивостокаФото: Сергей БАЛАНОВ
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Депутаты думы Владивостока на внеочередном заседании 18 июня определились с датой довыборов на вакантное место, которое прошлой осенью освободил Александр Щербаков, уйдя «на повышение» в приморский парламент. Выборы пройдут в едины день голосования 8 сентября 2019 года по 9 округу в Первомайском районе.

Округ включает в себя улицы Калинина, Интернациональная, Гульбиновича, Бурачка, Харьковская, Надибаидзе, Запорожская, Черемуховая, Пихтовая и многие другие. Подробнее с границами округа и расположением избирательных участков можно ознакомиться на официальном сайте думы.

- Внеочередное заседание думы города Владивостока посвящено объявлению даты довыборов в думу по 9 одномандатному округу. Как вы помните, депутат, который ранее занимал это место, - Александр Щербаков - избран в ЗС ПК. Согласно избирательному кодексу Приморского края и уставу города Владивостока дата объявления довыборов в думу должна быть назначена не ранее, чем за 90, и не позднее, чем за 80 дней до основного дня голосования. Соответственно, сегодня мы проводим заседание, чтобы объявить старт довыборов. И я надеюсь, что с 8 сентября, когда эти выборы состоятся, дума в полном составе будет продолжать исполнять свои обязанности, - сказала председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности Роза Чемерис.

Она добавила, что выборы - прозрачный демократический процесс, в котором могут принимать участие любые партии, и даже человек без политических предпочтений имеет право заявиться.

Сейчас партии определяются с кандидатами на вакантное кресло. «Единая Россия» уже провела предварительное голосование, в праймериз по Владивостоку победил директор АНО «Приморский культурно-исторический центр», бывший руководитель Владивостокского цирка Александр Шурыгин.

КПРФ определится с кандидатом на партийной конференции 6 июля. Городская ячейка планирует выдвинуть преподавателя ДВФУ Андрея Кущенко. ЛДПР обещает назвать своих кандидатов чуть позже, после согласования с Москвой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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