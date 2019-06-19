В День рождения Владивостока в центре города выступит певица с Сахалина

Во вторник, 2 июля, Владивосток отметит свой 159 день рождения. Однако мероприятия, приуроченные к празднику, пройдут уже на следующих выходных, в субботу, 29 июня. В этот день на центральной площади города выступит уроженка Сахалина. Российская певица Эмма М исполнит свои самые известные композиции, а после концерта небо украсят огни праздничного салюта. Редакция «Комсомольской правды» публикует программу мероприятий во Владивостоке на День города.

День начнется с церемонии возложения венка первооткрывателям и защитникам Владивостока на акваторию залива Петра Великого. С 12:00 на центральной площади города начнется и сам праздник. Там гостей и жителей дальневосточной столицы будут работать 20 тематических локальных площадок с аниматорами. Гостям и жителям Владивостока раздадут цветные шары и флажки. Дневная программа на площади закончится в 16:00 часов.

С 19:00 до 22:00 во Владивостоке стартует вторая часть - вечерняя программа. Почти два часа, о 20:55, своими выступлениями зрителей порадуют творческие коллективы и музыкальные группы города. После этого, собственно, и начнется концерт приглашенной звезды Эммы М и пенная вечеринка. Выступление продлится до 21:55, после чего гостей праздника с Днем города поздравит глава Владивостока Олег Гуменюк.

В 22:00 небо Владивостока украсят огни праздничного фейерверка. В этом году его можно будет наблюдать с трех точек - на центральной площади и в поселках Подножье и Трудовое.

Однако праздничные мероприятия в этот день пройдут не только в центре города, но и по всему Владивостоку. На набережной Спортивной гавани состоятся благотворительный фестиваль «Добрый Владик», фестиваль силовых видов спорта «Big Boss Pro», «Пикник главбуха» и другие. Площадка Дворца детского творчества 29 июня станет местом проведения театрализованного представления «Приключение Электроника. Перезагрузка». Начало в 11:30.

30 июня празднование Дня города состоится и в селе Береговое.

- Праздничные события в рамках Дня города пройдут во всех районах Владивостока. Это выставки, игры, различные соревнования, концерты. Всего планируем провести 33 мероприятия, из которых 14 организуют специалисты библиотечной системы и 11 – детские школы искусств, - рассказала начальник управления культуры Светлана Шупиро.

2 июля, в день 159-летия Владивостока, состоится возложение цветов к памятнику генерал-губернатору Восточной Сибири Николаю Муравьеву-Амурскому, памятнику первому общественному старосте города Якову Семёнову и к стеле «Владивосток – город воинской славы». Церемонии проведут руководители города и края, депутаты, общественники.

В этот же день, 2 июля, в концертном комплексе «Феско-Холл» пройдет торжественное собрание жителей города. Оно начнется в 14:00 и завершится праздничным концертом.