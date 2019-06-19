«Квартира была брошенная, любой в секции мог туда зайти»: очевидец пожара на Эгершельде

Пожар в многоэтажке на Эгершельде днем 19 июня во Владивостоке, к счастью, обошелся без жертв. Медпомощь понадобилась только одной девушке. А вот новая крыша сгорела полностью. «КП-Владивосток» связалась с очевидцем пожара Александром, который ближе всех находился к источнику – в соседней квартире.

- Я был в соседней квартире и услышал хлопок. Громкий. А потом повалил дым. Это пустующая квартира: как мне рассказали соседи, хозяйка умерла уже давно и квартира пустая была. Может, кто-то из родственников там и появлялся, но квартира стояла открытой много лет. То есть железная дверь в саму квартиру была открыта, там стояли какие-то вещи. Закрывалась только секция. Дело в том, что здесь коммунальные квартиры, по шесть на секцию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/715404" frameborder="0"></iframe> Горит крыша дома на Крыгина.

В общем, был громкий хлопок, похожий на короткое замыкание. Довольно быстро все воспламенилось. Мы вывели из соседней секции маломобильных бабушку и дедушку, собрали документы.

Приехали пожарные достаточно быстро, но начали тушить именно квартиру. А огонь перекинулся на крышу. Крышу они не тушили, ждали, наверное, пока выгорит полностью.

Про то, что машины припаркованные якобы мешали, – нет. Пожарная машина как встала первоначально, так и не пыталась двигаться. Потому что они подали шланги через подъезд, когда начали квартиру тушить. На чердак один люк был вообще закрыт. А со второго залезли только когда крыша полностью выгорела. Они потом уже лестницу притащили, люк открыли. То есть сверху крышу начали проливать, когда она практически сгорела.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/715404" frameborder="0"></iframe> Горит крыша дома на Крыгина.

Крыша была почти новая, ее постелили лет пят назад. Сгорела она махом.

Пострадавших нет. Единственно, была девушка, которая отравилась угарным газом. Ее выносили из соседнего подъезда, в «скорую», которая дежурила во время пожара, - рассказал Александр.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/715407" frameborder="0"></iframe> Крыша дома на Крыгина почти полностью выгорела.

Отметим, что на месте пожар уже побывал мэр Владивостока Олег Гуменюк, который распорядился поселить людей, чьи квартиры сильно пострадали, в здании соседней школы, а крышу починить за счет бюджета города. Подрядчиков обещают найти в ближайшие пару дней.