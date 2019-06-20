В Приморье отметили День России

В праздничный день 12 июня во всех городах и районах Приморья состоялись торжественные мероприятия, концерты и патриотические акции, посвященные Дню России. Во Владивостоке народные гулянья развернулись на набережной Спортивной гавани. Перед горожанами и гостями столицы Дальнего Востока выступили лучшие творческие коллективы. Подростки увлеченно рассматривали выставку военной техники. Людям постарше была интересна благотворительная «Ярмарка добрых дел».

Жителей края поздравил с государственным праздником глава региона Олег Кожемяко, пожелав приморцам счастья, здоровья, новых достижений во благо России и родного края.

- Приморье - один из самых динамично развивающихся регионов в стране, это результат упорного труда его жителей, совместных усилий власти и населения. В регионе проживают 158 национальностей, и мы продолжим уделять приоритетное внимание сохранению нашего многонационального государства, его богатому культурному и духовному наследию. Нам дороги общие ценности, любовь к своей земле, родным и близким. Ведь наш дом, дети - это и есть Россия.

В честь праздника в краевом центре состоялось торжественное собрание, посвященное Дню России. В большом зале Приморской филармонии собрались представители разных профессий: учителя и врачи, строители и рыбаки, рабочие инженеры. На мероприятие были приглашены многодетные семьи, почетные граждане, ветераны. Каждый из них внес большой вклад в развитие и процветание Приморья. Самым заслуженным жителям региона Олег Кожемяко вручил краевые и федеральные награды.

- Наша страна состоит из множества регионов, один из таких - Приморский край. Регион динамично развивается, к нему приковано внимание не только нашей сраны, но и ближайших соседей. Ежегодно здесь проходит Восточный экономический форум, где постоянно бывают лидеры не только нашего государства, но и ближайших стран-соседей. Это создает тон в развитии субъекта. Мы вместе делаем так, чтобы регион становился лучше, а у людей развивалось доверие к власти, - отметил губернатор в своем выступлении.

Олег Кожемяко подчеркнул, что Приморье сегодня громко заявляет о себе благодаря совместным усилиям всех уровней власти, бизнеса и общества, работе каждого жителя края. Среди успехов региональной власти он отметил значительное повышение в национальном инвестиционном рейтинге, многогранную работу по решению социальных задач.