Движение по объездной Некрасовского путепровода через Нефтеветку будет реверсивным - мэр

На дороге через Нефтеветку, которую хотят превратить в альтернативу Некрасовскому путепроводу на время ремонта, установят реверсивное движение. Идея в том, чтобы делать дорогу односторонней в зависимости от того, какая из сторон путепровода ремонтируется.

В этом году, чтобы не латать асфальт на путепроводе, покрытие поменяют полностью. А на следующий год и вовсе запланировано восстановление бетонных частей моста, сейчас как раз готовится проектная документация.

- Чтобы как можно комфортнее добираться домой, мы анонсировали объездную ветку. Я сам по ней уже проехал. Естественно, там будет реверсивное движение в зависимости от того, в какую сторону будем ремонтировать путепровод, - сообщил Олег Гуменюк.

Дорогу уже привели в порядок, а через железнодорожную ветку нефтебазы соорудили переезд. Раньше именно эта ветка мешала напрямую добираться от Моргородка до Кунгасного.

- У нас с главой краевого ГАИ Олегом Зубакиным хороший диалог, каждую неделю встречается рабочая группа. На следующей неделе уже будем решать, как запускать, с какой стороны и что будет ремонтироваться, - сообщил Гуменюк.

Олег Гуменюк в эфире радио «Комсомольская правда»

О дате начала ремонта на Некрасовском путепроводе и открытии движения на Нефтеветке в администрации пообещали сообщить дополнительно.