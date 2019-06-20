Штормовое предупреждение в Приморье: на регион обрушатся сильные дожди и шквалистый ветер

Почти на три дня Приморский край окажется во власти бушующей стихии. Всему виной активный циклонический вихрь, который сместился на территорию региона. В связи с этим на край обрушатся осадки, причем в разных районах их интенсивность будет колебаться от сильных дождей до сильных ливней.

Стихия нагрянет в Приморье вечером 20 июня и будет хозяйствовать ночью и весь следующий день. 21 июня синоптики ожидают местами сильные (15-40 миллиметров за 12 часов), очень сильные дожди (более 50 миллиметров за 12 часов) и сильные ливни (более 30 миллиметров за час и менее). Ночью, 22 июня, сильный дождь сохранится на побережье Тернейского района.

- В отдельных районах дожди, возможно, будут сопровождаться грозами, градом, шквалистым усилением ветра. На реках не исключено формирование дождевых паводков и подъема уровня воды на 0,5-1,8 метра, - сообщили в пресс-службе Примгидромета.

Наиболее паводкоопасные районы – Чугуевский, Дальнегорский, Кавалеровский, Партизанский, Лазовский, Ольгинский, Чугуевский, Анучинский, Красноармейский.