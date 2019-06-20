Краевая власть повышает эффективность управления

Недавно жители Приморья узнали о том, что система управления регионом будет реформирована. Администрация края будет переформатирована в Правительство. Планируется, что «кабинет министров» начнет работать уже с января следующего года. Уже сформирован и утвержден губернатором проект состава новой структуры. Ожидается, что будет проведена оптимизация, в том числе за счет слияния смежных департаментов.

- Частая смена власти в департаментах несколько дезавуирует их работу. Мы министерства делаем, чтобы они стали, в том числе, ведомствами по принятию политических решений, - заявил Олег Кожемяко. - Министры - это люди, которые погружены в тему глубоко и отвечают за свои направления.

Некоторые подробности предстоящей реформы краевой власти открыла первый вице-губернатор Приморского края Вера Щербина на полях VI Дальневосточного МедиаСаммита. В частности она отметила, что действующая команда краевой администрации столкнулась с серьезными кадровыми проблемами:

- У нас более двухсот вакансий. То есть высококвалифицированные люди ушли в реальный сектор экономики, а перед нами сейчас стоят амбициозные задачи, решать которые некому. Естественно, мы часть этих вакансий просто сократим. Средства, которые предусмотрены на содержание этих вакансий, пойдут на стимулирование тех структур, которые будут выполнять поставленные задачи. Зарплата специалистов вырастет, но не «автоматом», а только за достижение конкретных показателей в работе.

Новый формат работы предполагает, что губернатор Приморья будет заниматься стратегией развития края, более плотно работать с общественными институтами и непосредственно жителями региона, а также контролировать деятельность Правительства. Само же Правительство во главе с председателем будет отвечать за решение поставленных задач и достижение конкретных результатов, направленных на повышение качества жизни населения.

- Самое главное в этой реформе то, что мы поднимаем статус руководителей департаментов, они у нас становятся министрами. Но не все, а только по тем направлениям, которые требуют взаимодействия с федеральными органами власти, привлечения дополнительных финансовых ресурсов. Те, у кого есть подведомственная сеть, которой нужно управлять, - рассказала Вера Щербина.