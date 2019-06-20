Федор Конюхов просит Путина отпустить узников приморской «китовой тюрьмы» и запретить вылов мормлеков

Российский путешественник Федор Конюхов, обеспокоенный судьбой косаток и белух, содержащихся в «китовою тюрьме», направил обращение на «прямую линию» президента РФ. В нем он просит запретить в России вылов морских млекопитающих для их продажи за границу.

Почти полтора месяца назад Федор Конюхов завершил свой переход на весельной лодке от Новой Зеландии до мыса Горн. За 154 дня, проведенных в Южном океане, путешественник всего несколько раз видел китов, тогда как во время своей первой «кругосветки» в 1991 году, морские млекопитающие встречались каждый день.

- К сожалению, в этом есть вина нашей страны. В Приморском крае, рядом с Находкой, в бухте Средняя, в вольерах содержатся десятки белух и косаток для последующей продажи в зарубежные океанариумы. Киты и дельфины принадлежат всему человечеству, они являются неотъемлемой частью Мирового океана. Отлов морских млекопитающих осуществляется только в нашей стране, в остальных странах мира он запрещен. Люди и компании, зарабатывающие на этих продажах, паразитируют на природных ресурсах не только нашей страны, но и всего мира. Ко мне обращаются жители России, Австралии, Новой Зеландии, Чили с просьбой остановить этот варварский бизнес, существующий в РФ, - пишет в обращении Федор Конюхов, путешественник, священник, действительный член Российского географического общества (РГО).

Он также добавил, что ему, «как почетному жителю города Находки, прожившему более тридцати лет в регионе, стыдно перед гражданами не только нашей страны, но и всех стран мира» за истребление морских млекопитающих. Федор Конюхов считает, что узники «китовой тюрьмы» - не собственность конкретных людей и мормлеки должны жить в естественной среде обитания.

- Уверен, экотуризм и наблюдение за китами принесет больше для Приморское края, чем вылов и продажа в Китай, - добавил путешественник.

Федор Конюхов попросил президента страны и председателя попечительского совета РГО Владимира Путина инициировать законопроект о запрете вылова морских млекопитающих в России с последующей перепродажей в российские и зарубежные океанариумы. По аналогии с запретом на отлов дальневосточного леопарда для зоопарков.

ПРЕДЫСТОРИЯ

Летом 2018 года компания «Афалина» и еще три аффилированных юридических лица выловили с разрешения Росрыболовства белух и косаток в Охотском море для продажи в океанариумы Китая. Животные перезимовали в специальных вольерах в бухте Средняя в Приморье, которые зоозащитники прозвали «китовой тюрьмой». Сами владельцы этого центра называют его океанариумом и даже водят туда экскурсии, приучая животных к человеку, но не пускают журналистов и «зеленых», вплоть до применения силы.

Общественный резонанс привел к проверкам и уголовному делу по факту незаконного вылова косаток и белух. Оказалось, что косаток выловили еще детенышами, некоторым белухам нет и года. В итоге президент Владимир Путинпоручил Минприроды определить дальнейшую судьбу китов, министр Дмитрий Кобылкин заявил, что надо их выпускать на волю, только посоветовавшись с учеными. Подключились даже ученые с мировым именем, какие как океанолог Жан-Мишель Кусто и его команда.

И единственное, с чем ученое сообщество еще не определилось, это где выпускать – прямо у берегов Приморья или транспортировать туда, где ловили, у Шантарских островов. Но нет, оказывается, владельцы «китовой тюрьмы» не намерены никого выпускать.

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