2019-06-20T08:49:21+03:00
Общество

Зоозащитники: отловщики начали вывозить косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье

В бухту Средняя прибыли фуры и погрузчик, на территории приготовили загадочные ванны [видео]
Сергей БАЛАНОВ
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На территории базы в бухте Средняя работает погрузчик. Скриншот видео от @trembovlevartemНа территории базы в бухте Средняя работает погрузчик. Скриншот видео от @trembovlevartem
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Среди экологов и общественников распространяется информация со ссылкой на неназванный источник, что владельцы «китовой тюрьмы» начали выпуск косаток и белух. Прибывшие в бухту Средняя утром 20 июня активисты сообщают, что на территории базы действительно ведется какая-то активность.

В частности, небольшой кран грузит ржавые ванны в фуры. Так же на территории подготовлены несколько больших ванн, обтянутых изнутри синим тентом, именно в таких перевозили отловщики мормлеков.

Из "китовой тюрьмы" увозят косаток.

По мнению зоозащитницы Нины Зыряновой, речь пока не идет о погрузке животных. Маленький синий кран, который сейчас работает на территории, вряд ли годится для больших ванн с животными. Осенью прошлого года, когда Зырянова и журналисты наблюдали с соседней сопки погрузку китов на территории центра передержки, работал большой кран.

Напомним, четыре компании - «Океанариум-ДВ», «Белый кит», «Афалина» и «Сочинский дельфинарий» - с разрешения Росрыболовства в 2018 году выловили в Охотском море 11 косаток и 90 белух для продажи в Китай. После резонанса в СМИ и поручения Путина разобраться Минприроды решило выпустить животных на волю ориентировочно в июле-августе. Однако владельцы «китовой тюрьмы» заявляли, что животные – их собственность, и без соответствующего решения суда добровольно они этого делать не собираются, да и деньги китайские партнеры уже заплатили.

Впрочем, по иску пограничного управления ФСБ суд во Владивостоке уже оштрафовал три из четырех компаний за нарушение правил вылова животных на общую сумму 122,2 миллиона рублей. А выданные Росрыболовством разрешения на вылов признаны сахалинским судом незаконными. Вот только ни суд, куда обращались зоозащитники с соответствующим иском, ни какие-либо другие ведомства до сих пор официально не обязали отловщиков выпустить китов.

В прочем, неделю назад, 13 июня, адвокат Леонид Дутов, представляющий интересы отловщиков, внезапно заявил на суде, что первых четырех косаток его клиенты панировали добровольно отпустить уж в июне. 13 июня «в силу некоторых причин» выпуск не состоялся, отложился на неделю. То есть активность на территории базы в бухте Средняя вполне может быть связана с выпуском китов. Правда, ведется этот процесс абсолютно непрозрачно и вразрез всех рекомендаций российских и мировых ученых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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