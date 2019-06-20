Конкурс «Цифровой прорыв» открыл потенциальные кадры для экономики Приморья

В Дальневосточном федеральном университете в июне прошел региональный этап крупнейшего всероссийского конкурса «Цифровой прорыв». В полуфинале встретились 13 команд из Приморского края. В регионе талантливые айтишники пользуются поддержкой в рамках госпрограммы «Информационное общество» на 2013-2021 годы.

Задания *хакатона определялись стратегическими направлениями внутренней политики страны. Участникам во Владивостоке предложили разработать прототипы цифровых продуктов для здравоохранения, образовании и науки, государственного управления, транспорта и логистики, а также ЖКХ и городской среды. В профессиональном мастерстве соперничали около 200 специалистов IT-отрасли.

- Надеемся, что сотрудничество наших специалистов с конкурсом «Цифровой прорыв» станет драйвером развития инновационной экономики страны. Уверен в потенциале наших специалистов и убежден, что многие их идеи положат начало сотрудничеству с частными и государственными компаниями, - сказал на церемонии открытия руководитель краевого департамента информатизации и телекоммуникаций Сергей Максимчук.

Старт карьеры с ускорением

Главная цель проекта - найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. В экспертный совет и состав жюри конкурса «Цифровой прорыв» вошли представители органов государственной власти и крупнейших российских компаний. Они отберут самые яркие и конкурентоспособные прототипы цифровых продуктов, а команды, создавшие их, получат возможность выйти в финал, который состоится в сентябре 2019 года.

По результатам участники смогут запустить бизнес, найти работу в ведущих компаниях страны, выиграть денежный приз для команды в размере 500 000 рублей, а также получить грант от «Фонда содействия инновациям» на развитие своего проекта. Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в «Мастерской управления „Сенеж“» - образовательном центре АНО «Россия - страна возможностей».

- Мы считаем, что хакатон во Владивостоке открыл много потенциальных кадров для компаний - команды трудились на пределе своих возможностей и показали феноменальные результаты, - считает Олег Мансуров, руководитель конкурса «Цифровой прорыв». - Прежде всего, поздравляем победителей, которые смогли впечатлить членов жюри и попали в финал конкурса. Уверены, что в будущем они помогут многим компаниям встать на путь цифровой трансформации. Мы рады, что один из первых хакатонов прошел во Владивостоке, который славится высоким уровнем технического образования. Мы уверены, что столица Дальнего Востока подарит много новых кадров для цифровой экономики и сделает свой вклад в технологическое будущее нашей страны.

Проекты для улучшения жизни

В числе победителей регионального этапа в Приморье - команда Pacific Start, которая разработала проект маркетплейса для сетевого образования в номинации «Образование и наука». Капитан команды Сергей Зуев считает, что такие конкурсы мотивируют талантливых и амбициозных специалистов развиваться и не бояться пробовать создавать что-то новое. В одиночку запустить свой проект очень сложно: программистам не хватает предпринимательской жилки, а дизайнерам и менеджерам - знаний в области технологий.

В ходе конкурса во Владивостоке команды работали над проектами, которые направлены на улучшение жизни каждого - в сферах здравоохранения, образования и науки, транспорта и логистики, ЖКХ и городской среды, государственного управления. Айтишники решали актуальные для Приморья задачи.

- Большие данные - «золото» нового поколения. Цифровизация уверенно захватывает отрасли, включая здравоохранение, культуру, науку и образование. Стране уже сегодня не хватает специалистов в области IT-индустрии, талантливых менеджеров, которые смогут браться за сложные задачи, подразумевающие работу с большими данными, и успешно доводить их до конца. Не случайно национальная программа «Цифровая экономика» подразумевает значительное увеличение бюджетных мест в вузах для IT-специалистов, - подчеркнул заместитель проректора ДВФУ по развитию Илья Яськов.

По мнению Олега Мансурова, очень важно запустить всероссийский масштабный проект, чтобы люди в регионах смогли получить те возможности, которые есть, например, в Москве или Санкт-Петербурге. Так и родилась идея «Цифрового прорыва» как всероссийского конкурса.

Важно!

В России принята комплексная программа цифрового развития, которая стала одной из главных приоритетных задач на предстоящие годы. Для решения этой цели необходимо найти лучшие таланты в сфере IT, дизайна продукта и управления цифровыми проектами. Проект «Цифровой прорыв» платформы «Россия - страна возможностей», созданной по инициативе президента РФ Владимира Путина, направлен на решение этих задач.

*Хакатон - форум разработчиков, во время которого специалисты из разных областей разработки программного обеспечения (программисты, дизайнеры, менеджеры) сообща работают над решением какой-либо проблемы.